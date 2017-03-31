Мэр Локоть поддержал расширение границ Новосибирска

В Заельцовском районе часть жилой застройки оказалась за границами города
В Заельцовском районе часть жилой застройки оказалась за границами города

Глава Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что городу нужны новые территории для строительства.


На прошлой неделе депутаты областного Заксобрания обсудили возможность присоединения к Новосибирску сельских районов и населенных пунктов, чтобы расширить границы города. Проблема территорий возникла в Заельцовском районе, где построили несколько жилых многоэтажек, а затем оказалось, что часть из них фактически находится за чертой города. Участок, на котором стоят эти дома, больше года не могут перевести в границы Новосибирска.

 

Сегодня, 31 марта, на встрече с журналистами мэр Анатолий Локоть поддержал идею депутатов, но отметил, что это потребует проведения референдумов, согласований, общественных слушаний и что эта процедура может затянуться.


«Если объективно говорить, то Новосибирск сталкивается с проблемой свободных территорий. Если мы говорим о строительстве — у нас все меньше и меньше свободной земли, где можно было бы вести комплексную застройку. Территории нужны. <…> . Вопрос непростой, его надо обсуждать, надо думать над этим: как будет развиваться Новосибирск, за счет чего. У меня очень много обращений по просьбе предоставить земли для индивидуальной застройки, а земли нет, и приходится отказывать. Проблема актуальна», — пояснил градоначальник.


Напомним, в декабре началась подготовка площадки для строительства жилого «7-го микрорайона» в Калининском районе.

Кирилл Шматков
Фото Ольги Бурлаковой

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