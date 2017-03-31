Новосибирцы продают квартиру с гигантской террасой за 100 миллионов

Дом, где продается элитная квартира





На ул. Романова, 39 в Новосибирске продается элитная 8-комнатная квартира с террасой за рекордную сумму — 100 млн руб.







«Квартира на одном уровне, получена путем объединения двух квартир. У нее терраса около 200–250 "квадратов", общая площадь 400. Паркинг, есть два парковочных места. Санузла 4, в квартиру можно заходить и жить. Ремонт выполнен в стиле классика и ар-деко», — рассказала директор компании «БК Недвижимость» Олеся Бугрова.







Квартира находится на последнем этаже 17-этажного кирпичного дома. В отличие от многих владельцев элитной недвижимости, хозяева этой квартиры наотрез отказываются показывать фотографии интерьеров кому-то, кроме потенциальных покупателей. Олеся Бугрова объяснила это нежеланием «провоцировать агрессию».







«В квартире до этого жили, просто теперь владельцы задумались о еще более комфортных условиях», — говорит госпожа Бугрова.







До этого самой дорогой квартирой, про которую писали НГС.НОВОСТИ, были 4-х этажные апартаменты за 77 млн руб. возле метро «Октябрьская». Там есть индивидуальный лифт, хаммам и два камина.