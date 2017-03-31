Мечтающая об отпуске женщина бросила сына в кабинете приставов

Жительница Новосибирска оставила своего 7-летнего сына в отделе судебных приставов, потому что очень хотела уехать в отпуск.


Ради отпуска в Юго-Восточной Азии мать бросила ребенка в отделе судебных приставов
Ради отпуска в Юго-Восточной Азии мать бросила ребенка в отделе судебных приставов

«Несмотря на то, что срок пребывания ребенка с ней еще не вышел, она решила избавиться от мальчика и уехать отдыхать», — рассказали сегодня, 31 марта, в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.


В ведомстве пояснили, что после расставания супругов из Новосибирска их маленький сын остался жить вместе с отцом в Калининском районе, но периодически гостил у мамы в Первомайском.


При этом женщина постоянно жаловалась приставам, что ей не хватает общения с ребенком.


В очередной раз 7-летний мальчик приехал к маме на 10 дней, в это время женщина собиралась в отпуск в Юго-Восточную Азию. Из-за своих планов женщина решила отправить сына обратно к бывшему мужу уже на 8-й день.


«К ее удивлению, папа не стал принимать чадо назад, ссылаясь на требования исполнительного документа», — описали ситуацию в службе судебных приставов.


Тогда женщина отвела сына в отдел судебных приставов по Калининскому району и попросила принудительно передать мальчика бывшему мужу.


«На вопросы должностных лиц мать пояснила, что в ее планы не входило длительное общение с ребенком и содержать его ей экономически не выгодно. 


Отец явился за мальчиком сразу же, как только судебный пристав-исполнитель сообщил о поступке его бывшей жены», — отметили в УФССП.


В ведомстве уточнили, что эта история произошла 1,5 недели назад. С тех пор женщина перестала интересоваться сыном, но алименты при этом перечислила.


Расставшиеся новосибирские пары нередко вступают в жесткие споры из-за детей. Например, недавно НГС.НОВОСТИ рассказывали историю новосибирца, который два года прятал маленького сына от бывшей жены.

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

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