С крупного перекрестка за ночь исчез светофор

С крупного перекрестка за ночь исчез светофор (фото)


На перекрестке ул. Б. Богаткова и Лежена пропал светофор — оказалось, он не выдержал порывов ветра.


Читатель сообщил в редакцию, что на перекрестке ул. Б. Богаткова и Лежена заметил отсутствие светофора.


«Нет ни столба, ни светофора. Вчера еще был», — удивился мужчина.


В СМЭУ Новосибирска (организация, отвечающая за светофоры) сообщили, что светофор упал из-за сильного ветра. Его забрали на ремонт, сроки возвращения светофора на место пока не ясны.


Красным отмечено место, откуда убрали светофор
Красным отмечено место, откуда убрали светофор


Прошедшей ночью в Новосибирске и области свирепствовала настоящая стихия. Мэр Анатолий Локоть на встрече с журналистами отчитался о последствиях ветреной погоды.


«Утром произошло 15 обрывов линий, 6 упавших деревьев, 21 случай срыва кровли. На сейчас 64 дома в Калининском, Ленинском и Октябрьском районах отключены от электричества. Штормовое продлили еще на сутки и, возможно, на 1 и 2 апреля с резким понижением температуры», — сказал глава города.

Ольга Власова
Фото читателя (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)

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