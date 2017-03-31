Мэрия отчиталась о разрушениях от ветра в Новосибирске

Единая дежурно-диспетчерская служба провела экстренный брифинг и рассказала обо всех разрушениях от сильного ветра сегодня днем в Новосибирске. 


В Новосибирске все еще опасно находиться на улице
В Новосибирске все еще опасно находиться на улице

«Что касается сегодняшних суток, оперативная обстановка складывается следующим образом: в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 6 обращений по упавшим деревьям, 15 обращений по обрывам линий электропередачи и обрывы кровель — это 21 обращение. Все эти обращения приняты в работу», — рассказал 31 марта директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» Станислав Пашков.


По оперативной информации службы, пострадавших от сильного ветра нет. Что касается обрыва линий электропередачи, продолжается восстановление на ул. Семьи Шамшиных, 88 (торговый центр «Континент») в Центральном районе, на ул. Телевизионной, 28 в Кировском районе, на ул. Ярославского, 4 в Октябрьском районе и на ул. Стрелочной, 6«а» в Первомайском районе.


«В городе Новосибирске сил на ликвидацию последствий достаточно», — заверил директор единой дежурно-диспетчерской службы.


На ул. Блюхера ветер сдул остановку. Спасатели обещают вернуть ее на место к 17:00
На ул. Блюхера ветер сдул остановку. Спасатели обещают вернуть ее на место к 17:00

Станислав Пашков подчеркнул, что упавшие деревья уже распилили и они не угрожают безопасности людей и движению автомобилей. Насчет ситуации у здания прокуратуры Дзержинского района по ул. Промышленной, 1, где ветер сорвал дублирующую кровлю, спасатели специально проверили, пострадал ли от этого детский сад в соседнем здании.


«Мы уточняли, попало ли на садик, — нет, не попало», — сообщил директор МКУ.


Он также попросил новосибирцев не ставить машины вблизи «опасных мест».


Пашков напомнил о полученном сообщении от Гидрометцентра о неблагоприятных погодных условиях на сегодня, а также 1 и 2 апреля. Ветер усилится до 21–22 м/с.


Сейчас НГС.НОВОСТИ ведут онлайн-трансляцию последствий разрушительной силы сегодняшнего ветра в Новосибирске.


Если вы увидели такие последствия, присылайте фотографии в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram на номер 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку на сайте «Сообщи свою новость».

Мария Морсина
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