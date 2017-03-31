Полиция накрыла подпольную оружейную мастерскую

Полицейские возбудили уголовное дело против 42-летнего новосибирца, который организовал нелегальное производство боевых пистолетов на даче своего знакомого.





Кадр оперативной видеосъемки

В марте 2017 года областная полиция получила оперативную информацию о том, что 42-летний новосибирец нелегально хранит у себя огнестрельное оружие.





Вместе с сотрудниками ФСБ полицейские задержали подозреваемого.







«В доме у мужчины были обнаружены пистолеты Glock и "Сталкер", сигнальный пистолет МР-371», — описали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







Кроме того, полицейские нашли у подозреваемого детали от короткоствольного оружия и стали разбираться, откуда эти запчасти и зачем они нужны задержанному. Так полицейские вышли на еще одного, 37-летнего, мужчину, который по просьбе первого переделывал нелетальное оружие в боевое на своей даче.





«В его дачном доме [в Первомайском районе Новосибирска] была оборудована мастерская, где полицейские обнаружили и изъяли оружейные детали с измененными конструктивными особенностями для сборки еще двух пистолетов и охотничье ружье с боеприпасами», — рассказали в МВД.







В итоге в отношении 42-летнего организатора нелегальной оружейной мастерской полицейские возбудили сразу два уголовных дела — по ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и ст. 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей). Как пояснили в пресс-службе, у полиции есть подозрение, что пистолет и детали для оружия новосибирец мог получить из-за границы.







В отношении второго мужчины полицейские конкретного решения еще не приняли. «Это все будет решаться в ходе расследования, будет ли он привлекаться к ответственности и по какой статье», — отметили в пресс-службе.











В начале 2016 года полицейские сообщили о том, что раскрыли целую сеть поставщиков автоматов и пулеметов в Новосибирск. Однако изъятое оружие оказалось коллекционным.