Сибиряк превратил «Ладу-девятку» в гусеничный вездеход

Кабина вездехода сделана из кузова «девятки»
Кабина вездехода сделана из кузова «девятки»


В Новосибирской области выставили на продажу самодельный вездеход, собранный на базе «Лады».


30 марта житель Карасука выставил на продажу самодельный вездеход с кузовом и салоном от «Лады-2109», двигателем «ВАЗ-2104», двухступенчатой МКПП, а также подогревом кабины и двигателя.


Оригинальное изобретение сибиряка можно приобрести за 300 тыс.


Как рассказал НГС.НОВОСТИ владелец вездехода Сергей, изобретение снегохода — не единичный случай, он планирует собирать подобные машины и дальше. 


«Собрал вездеход за полтора месяца, это мое хобби. Накатался, теперь продаю и буду делать новый — надо совершенствовать изобретения», — сказал Сергей. Свою машину он оценил в 300 тыс.


Сибиряки любят создавать вездеходы и ездить на них. Так, владелец редкого вездехода-амфибии прокатился в декабре по полям Новосибирской области.

Тимур Брук
Скриншот youtube.com
Видео youtube.com

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