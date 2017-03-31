Сибиряк превратил «Ладу-девятку» в гусеничный вездеход

Кабина вездехода сделана из кузова «девятки»





В Новосибирской области выставили на продажу самодельный вездеход, собранный на базе «Лады».







30 марта житель Карасука выставил на продажу самодельный вездеход с кузовом и салоном от «Лады-2109», двигателем «ВАЗ-2104», двухступенчатой МКПП, а также подогревом кабины и двигателя.







Оригинальное изобретение сибиряка можно приобрести за 300 тыс.





Как рассказал НГС.НОВОСТИ владелец вездехода Сергей, изобретение снегохода — не единичный случай, он планирует собирать подобные машины и дальше.





«Собрал вездеход за полтора месяца, это мое хобби. Накатался, теперь продаю и буду делать новый — надо совершенствовать изобретения», — сказал Сергей. Свою машину он оценил в 300 тыс.







Сибиряки любят создавать вездеходы и ездить на них. Так, владелец редкого вездехода-амфибии прокатился в декабре по полям Новосибирской области.

