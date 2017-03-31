Популярный автобусный маршрут продлили до жилмассива «Просторный»

С 3 апреля в Новосибирске изменится маршрут автобуса № 29 — теперь он будет ходить до строящегося жилмассива «Просторный».


Жилмассив «Просторный» (фото сделано в декабре 2015 года)
Жилмассив «Просторный» (фото сделано в декабре 2015 года)

Власти Новосибирска решили продлить маршрут автобуса № 29, который курсирует между Юго-Западным и Северо-Чемским жилмассивами, рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Теперь после остановки «Северо-Чемской жилмассив» автобус повезет пассажиров дальше — по ул. Комсомольской, Бронной и Александра Чистякова. Именно на этой улице — напротив дома № 32/1 по ул. Бронной — у автобуса будет конечная остановка. По тому же пути он будет ходить и обратно.


«Маршруту присвоено наименование — "Юго-Западный жилмассив – ул. Александра Чистякова"», — сообщили в пресс-центре мэрии, добавив, что на обновленном маршруте будут действовать социальные проездные, единые транспортные карты, карты студента и школьника.


С 3 апреля маршрут автобуса № 29 заметно удлинится
С 3 апреля маршрут автобуса № 29 заметно удлинится


Ранее, в январе 2017 года, в жилмассиве «Просторный» появился первый магазин — он входит в сеть торгового дома «Плющихинский», которую развивает девелопер Алексей Джулай.

Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)

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