У кинотеатров в «Сан Сити» и «Ройял Парке» сменился владелец

Кинотеатр в Сан Сити

Компания A&NN Investments Ltd Александра Мамута закрыла сделку по покупке крупнейшей в России сети кинотеатров «Синема Парк».







«Представитель A&NN Investments подтвердил, что сделка состоялась. Ее сумма не раскрывается», — сообщает издание «КоммерсантЪ» и добавляет, что прежде сетью «Синема Парк» владел сын сенатора Сулеймана Керимова Саид.







Гендиректор «Синема Парка» Гоарик Котанджян сказала, что у нее пока нет подтверждения, что сделка закрыта. В инвесткомпании Altitude Management господина Керимова, управлявшей «Синема Парком», не смогли дать комментарии, передает «КоммерсантЪ».







Мамут проявлял интерес к покупке «Синема Парка» еще в январе. Кинопоказ — его давнее увлечение. Уже десять лет бизнесмен развивает кинотеатр «Пионер», одну из самых заметных независимых киноплощадок в Москве, а в конце 2016 года договорился с мэрией о долгосрочной аренде «Художественного» в обмен на реставрацию, которая оценивается минимум в 1 млрд руб.







Сеть «Синема парк» объединяет 39 кинотеатров и занимает 7,5 % российского рынка по числу кинозалов (данные «Невафильм Research»). В Новосибирске сейчас работают два кинотеатра сети — в ТРК «Ройял Парк» и в «Сан Сити».







Недавно число новосибирских кинотеатров увеличилось за счет открытия ТЦ «Эдем» в Академгородке. Туда зашла сеть «Киномир» из Алтайского края.