Глобальное потепление гонит в Новосибирск коршунов

В Новосибирск необычно рано вернулись коршуны — орнитологи полагают, что на поведение хищных птиц повлияло глобальное потепление.





Как и в прошлом году, коршуны вернулись из Азии на две недели раньше обычного

Орнитолог Алексей Яновскиий заметил коршуна утром 31 марта — птица кружила над насыпью ж/д моста недалеко от станции Левая Обь.







«Словно бы по заказу коршун подлетел к насыпи Коммунального моста и пролетел ниже деревьев, чтобы сомнений в видовой принадлежности не осталось: хвост "вилочкой", светлые пятна на сгибах крыла, — такие признаки только у коршунов», — описал орнитолог свою встречу с птицей.





Как и в прошлом году, этой весной коршуны появились в Новосибирске на 2 недели раньше обычного. Алексей Яновский предполагает, что это может быть связано с глобальным потеплением.







«Птицы довольно быстро на это реагируют. Нынче хотя и не такая ранняя весна, как год назад, но тем не менее уже у птиц откладывается ожидание, что им нужно рано прилетать… Еще дело в том, что на местах их зимовки — на юге Азии — и своих коршунов очень много, которые остаются там гнездиться, вытесняют наших, и они вынуждены поскорее покинуть те края и вернуться на Родину», — отметил оринитолог, добавив, что это только его предположения. А чтобы установить точную причину раннего возвращения коршунов, нужны специальные исследования.





По словам Алексея Яновского, также в Новосибирск уже вернулись грачи, скворцы, белые трясогузки и белошапочные овсянки. К середине апреля должны подтянуться чайки, утки и гуси.