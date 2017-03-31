Бекмамбетов рассказал, чем фильм о советских космонавтах лучше «Форсажа 8»


Тимур Бекмамбетов на пресс-конференции в НГС
Тимур Бекмамбетов на пресс-конференции в НГС

Режиссер Тимур Бекмамбетов на пресс-конференции НГС прокомментировал слухи о переносе премьеры фильма «Форсаж 8» из-за киноленты о советской космонавтике «Время первых», где он выступает продюсером. 


«Что касается политических моментов, видимо, Вину Дизелю нужно было ехать в другой день, либо Гагарину — лететь в другой день. Такие даты не выбираются, они даны нам историей, в эти дни мы должны праздновать свои праздники. Если в День Победы к вам придет гость и начнет петь иностранные песни, вы, скорее всего, попросите его подождать до завтра», — сказал режиссер. 


По его мнению, это исключительная ситуация, так как раньше «Форсаж» теснил в прокате другие российские фильмы. 


«Есть проблема нечестной конкуренции, был фильм "Битва за Севастополь", мало кто знает, что он выходил тоже с "Форсажем", на второй день 80 % сеансов были переданы американскому фильму. "Севастополь" был сдан, его оставили только в каждом пятом зале. У американских студий есть сила, у них много фильмов, они смогли завоевать сердца наших людей. Но тем не менее, чтобы оставаться культурно независимой страной, надо иметь свое кино, для этого надо законодательно помогать нашим фильмам», — заявил режиссер.


Принято ли уже окончательно решение о переносе «Форсажа», Бекмамбетов не уточнил, и сказал, что лучше задать этот вопрос Министерству культуры. 


Художественную ценность картины режиссер оценил так: 


«У лысого персонажа из конкурирующего фильма машина разгоняется до 240 км/ч, а у Алексея Архиповича Леонова она была гораздо быстрее, в ней было в тысячу раз больше лошадиных сил. В нашем кино будет тоже громко и напряженно», — пообещал режиссер.


Бекмамбетов отметил, что это уже не первый случай конкуренции с зарубежным кино. В 2004 году его фильм «Ночной дозор» вышел одновременно с «Человеком-пауком-2». 


«Если вы сравните бюджет иностранного фильма и нашего, он будет отличаться в десятки раз. Мы можем компенсировать такие недостатки своим талантом», — уверен режиссер.


Прямо сейчас НГС ведет онлайн встречи с режиссером.

Наталья Гредина
Фото Ольги Бурлаковой

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