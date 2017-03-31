Следователи выяснили судьбу вмерзшего в лед мужчины





Следственный комитет раскрыл убийство мужчины, оттаявшее тело которого обнаружили в Ленинском районе.







Как сообщает пресс-служба СК по НСО, 29 марта рядом с гаражным кооперативом «Марс» в Ленинском районе было найдено тело мужчины с колото-резаными ранами. Полицейские установили личность погибшего — им оказался 42-летний новосибирец без определенного места жительства.





Он арендовал гаражи, жил в них и там же подрабатывал ремонтом автомобилей.





Последний раз мужчину видели 1 января, однако с родственниками он не общался, заявления в полицию из-за его пропажи они не подавали.







«При выполнении следственных действий в качестве подозреваемого в совершении преступления установлен 28-летний местный житель, который в ходе допроса дал признательные показания о совершении им преступления. Злоумышленник сообщил, что мотивом убийства явился бытовой конфликт, возникший между ним и потерпевшим при совместном распитии 1 января 2017 года спиртных напитков в одном из гаражных боксов гаражного кооператива», — говорится в сообщении СК.





Подозреваемого в убийстве задержали, в ближайшее время суд определит ему меру пресечения.







Еще одна трагедия на фоне пьянки разыгралась 29 марта в Сузунском районе — пенсионер убил соседа, а чтобы замести следы, сжег свой дом, — так он хотел создать видимость своей смерти.