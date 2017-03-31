Стало известно, как долго еще будет дуть сильный ветер

Ветреная погода сохранится сегодня-завтра
Ветреная погода сохранится сегодня-завтра

В Новосибирской области в ближайшие дни сохранится ветреная погода, а также продолжит идти дождь и мокрый снег.


«Сегодня ночью, похоже, был самый пик ветра. Он усиливался до 17–22 м/с. Три метеостанции (Купино, Кочки и Маслянино) в нашей области отметили ветер 25–27 м/с — это ветер опасной силы. Ветер также был в Кемеровской области, Алтае — до 26 м/с, в горах Алтая — до 36 м/с», — сообщил НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Как пояснил синоптик, усиление ветра началось с приближением циклона, который располагался над южным Уралом, но двигался в направлении на Тобольск, Александровское (Томская область).


«С этим циклоном и его атмосферными фронтами, довольно контрастными, и связан такой ветер. Циклон этот глубокий — там давление около 980 гектапаскалей — это очень большая цифра для наших широт»,


— пояснил Ренад Ягудин.


Циклон принес в регион и осадки — в основном в виде дождя. В Новосибирской области выпало до 8 мм осадков, в городе — до 5 мм. 


По его словам, погода в регионе в ближайшее время будет оставаться ветреной.


«Сегодня штормовая погода еще сохраняется. Завтра мы [Новосибирская область] будем располагаться в тыловой части этого циклона и в передней части нового приближающегося волнового возмущения с юго-запада.


Погода будет все равно неспокойной, ветер может быть порывами до 17–22 м/сек. Возможны осадки в виде мокрого снега, дождя, с гололедными явлениями», — предупредил синоптик.


Ближайшей ночью будет от –4 до +2 градусов по юго-востоку, по северо-западу до –10 градусов. В целом в ночь на 31 марта по области температура понизилась до 0...–2 градусов, а по городу до –1 градуса.


Ранее синоптики говорили, что апрель в регионе будет, согласно предварительному прогнозу, в пределах климатической нормы.

Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова

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