Власти Хакасии объяснили скандальное высказывание про «колхозный» Новосибирск (обновлено)

В правительстве Хакасии прокомментировали высказывание главы республики Виктора Зимина, который 30 марта на заседании местного кабинета министров назвал Новосибирск «колхозом» и «деревней».





Глава Хакасии — председатель республиканского правительства Виктор Зимин



В пресс-службе главы Хакасии утверждают, что республиканские журналисты не совсем верно интерпретировали слова Виктора Зимина, который на самом деле по-особенному относится к сохранению и развитию сел.







«Глава региона сам неоднократно с гордостью подчеркивал, что является выходцем из деревни, с детства работал в колхозе и хорошо знает сельский уклад жизни, поэтому для него подобные слова в принципе не являются какими-то зазорными», — отмечают в пресс-службе Виктора Зимина.







В пресс-службе также пояснили, что на прошедшем заседании республиканского правительства Виктор Зимин говорил о достижениях Хакасии в сфере общественной безопасности на фоне других регионов Сибири.





При этом глава республики обратил внимание на то, что Хакасии нужно сконцентрировать усилия на профилактике ДТП, потому что в этой сфере ее показатели хуже по сравнению с некоторыми регионами, в том числе с Новосибирской областью.







«Сказанные главой региона слова были изъяты из контекста и обрели другой смысл, хотя на деле по-доброму, иронично как раз подчеркивали результативные усилия сибирского региона в управлении дорожно-транспортной сетью», — утверждают в пресс-службе главы Хакасии.







В пресс-службе добавили, что у Хакасии «тесные экономические, культурные, научные, спортивные связи с центром Сибири», поэтому ни о каком принижении достоинств Новосибирской области речи быть не может.







«Местное информационное агентство, которое разместило материал с заседания правительства, приведя названные выше слова главы республики, затем убрало данную публикацию, согласившись с нашими доводами, что изъятые из контекста слова "колхоз и деревня" были неверно интерпретированы», — добавили в пресс-службе.





Между тем НГС.НОВОСТИ обнаружили, что текст с высказыванием Виктора Зимина про Новосибирск до сих пор стоит на сайте информационного агентства «Хакасия».







