Власти Хакасии объяснили скандальное высказывание про «колхозный» Новосибирск (обновлено)

В правительстве Хакасии прокомментировали высказывание главы республики Виктора Зимина, который 30 марта на заседании местного кабинета министров назвал Новосибирск «колхозом» и «деревней».


Глава Хакасии — председатель республиканского правительства Виктор Зимин
Глава Хакасии — председатель республиканского правительства Виктор Зимин

В пресс-службе главы Хакасии утверждают, что республиканские журналисты не совсем верно интерпретировали слова Виктора Зимина, который на самом деле по-особенному относится к сохранению и развитию сел.


«Глава региона сам неоднократно с гордостью подчеркивал, что является выходцем из деревни, с детства работал в колхозе и хорошо знает сельский уклад жизни, поэтому для него подобные слова в принципе не являются какими-то зазорными», — отмечают в пресс-службе Виктора Зимина.


В пресс-службе также пояснили, что на прошедшем заседании республиканского правительства Виктор Зимин говорил о достижениях Хакасии в сфере общественной безопасности на фоне других регионов Сибири.


При этом глава республики обратил внимание на то, что Хакасии нужно сконцентрировать усилия на профилактике ДТП, потому что в этой сфере ее показатели хуже по сравнению с некоторыми регионами, в том числе с Новосибирской областью.


«Сказанные главой региона слова были изъяты из контекста и обрели другой смысл, хотя на деле по-доброму, иронично как раз подчеркивали результативные усилия сибирского региона в управлении дорожно-транспортной сетью», — утверждают в пресс-службе главы Хакасии.


В пресс-службе добавили, что у Хакасии «тесные экономические, культурные, научные, спортивные связи с центром Сибири», поэтому ни о каком принижении достоинств Новосибирской области речи быть не может.


«Местное информационное агентство, которое разместило материал с заседания правительства, приведя названные выше слова главы республики, затем убрало данную публикацию, согласившись с нашими доводами, что изъятые из контекста слова "колхоз и деревня" были неверно интерпретированы», — добавили в пресс-службе.


Между тем НГС.НОВОСТИ обнаружили, что текст с высказыванием Виктора Зимина про Новосибирск до сих пор стоит на сайте информационного агентства «Хакасия».


Власти Хакасии объяснили скандальное высказывание про «колхозный» Новосибирск (обновлено)


Ольга Хмелевская
Фото Алексея Дружинина (РИА Новости), скрин 19rus.info

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