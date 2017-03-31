Режиссер Тимур Бекмамбетов отвечает на вопросы читателей НГС

Режиссер Тимур Бекмамбетов отвечает на вопросы читателей НГС (прямой эфир)


Известный кинорежиссер Тимур Бекмамбетов приехал в Новосибирск, чтобы представить новый фильм о советских космонавтах «Время первых». В прямом эфире он отвечает на вопросы редакции и читателей НГС о своих фильмах и о том, как делают кино в России и в Голливуде, где режиссер работает больше 10 лет. 



— Вы лоббировали перенос фильма «Форсаж 8» на более поздний срок в связи с тем, что у вас выходит «Время первых». Неужели вы боитесь конкуренции? И возможна ли вообще конкуренция отечественного и голливудского кино?


— Конечно, возможна. Если вы помните, впервые мы вступили на эту тропу войны, когда в 2004 году вышел «Ночной дозор» одновременно с, кажется, «Пауком» («Человек-паук-2». — НГС.НОВОСТИ). Это соревнование, но неравное: если вы сравните бюджет иностранного фильма и нашего, он будет отличаться в десятки раз. Мы можем компенсировать такие недостатки своим талантом.


В России снимается много хороших фильмов. Они разные. Вообще очень не хочется верить, что люди в России глупее, они ущербные и не могут снимать фильмы, писать книги, играть в хоккей. Это неправда — люди у нас талантливые. Дмитрий Киселёв — наш режиссер, он снял фильм («Время первых». — НГС.НОВОСТИ), который снят от чистого сердца. Он любит Алексея Леонова, он изучил все технологии, снимая этот фильм. И я уверен, что его фильм лучше, чем голливудский аналог: добрее, честнее, сильнее. 


Либо надо было Вину Дизелю ехать в другой день, либо Гагарину лететь. Такие дни не выбираются — они даны нам историей.


Есть проблема — конкуренция нечестная. Был такой фильм, назывался «Битва за Севастополь». Мало кто знает, что он выходил тоже [одновременно] с иностранным фильмом. И на 2-й неделе после его выхода 80 % сеансов были переданы американскому фильму. «Севастополь» был «сдан» благополучно.


У американских студий есть сила: у них много офильмов, они смогли завоевать аудиторию, сердца наших людей. Но тем не менее, для того чтобы оставаться независимой страной в культурном смысле, нам нужно иметь свое кино.


— Алексей Леонов уже видел фильм «Время первых»? Какие у него ощущения?


— Алексей Архипович [Леонов] посмотрел фильм задолго до премьеры. Была длинная пауза и потом он сказал: «Вот только сейчас я понял, насколько это было страшно». Да, он вносил правки, много давал советов, комментариев касательно технологии. 


Интересная вещь произошла. Была сцена c Сергеем Королевым — настолько это была нервная ситуация, что у него был приступ. И у нас в фильме актер [Владимир] Ильин сыграл замечательную сцену, как Королев падает. Алексей Архипович, посмотрев фильм, сказал: «Вы должны вырезать этот кусок, где Королев падает». Мы говорим: «Это же хорошая сцена, гениально сыграно!». [А Леонов настаивает]: «Королев не может упасть». У него другая логика — герой не может падать. И вспоминая голливудское кино: не может Борну стать плохо с сердцем, не может Тому Крузу стать плохо. Сам Алексей Архипович не супергерой, он дважды Герой Советского Союза.


— Какой-то авторский вымысел там есть?


— Ну не знаю, один процент. Есть, наверное, авторский вымысел, но это его, Алексея Архиповича [Леонова], но не наш. Фильм, кстати, Леонов посвящает своему другу [Павлу] Беляеву, командиру корабля [«Восход-2»].


— Что думаете о персональной ответственности тех, кто снимает низкопробное кино?


— Всех казнить нужно! Создать специальный комитет из читателей «Кинопоиска», который будет говорить: «Этих казнить, а этих — оставить пока».


Полный текст интервью будет опубликован на портале НГС.АФИША в ближайшее время.

Александра Зенкова 
Фото Ольги Бурлаковой

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