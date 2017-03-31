Мужчина поругался с владельцем BMW на парковке и угнал его машину





В Искитиме местному жителю не понравилась манера езды владельца BMW X5 и он угнал его авто.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО, ночью 11 марта в Искитиме на ул. Советской на парковке магазина местный житель угнал автомобиль BMW X5 стоимостью 1 млн 360 тыс. руб. Полицейские по горячим следам нашли немецкий кроссовер брошенным в районе железнодорожной станции Евсино.







«По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции был задержан 37-летний житель г. Искитима, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. Подозреваемый пояснил, что, находясь на парковке, сделал замечание владельцу BMW, выразив недовольство манерой его езды, после чего в ходе ссоры сел в его автомобиль и скрылся», — говорится в сообщении ведомства.







В отношении искитимца возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Расследование уголовного дела продолжается.







Недавно следователи передали в суд уголовное дело 20-летнего жителя Черепаново — его обвиняют в семи преступлениях, среди которых покушения на угон.

