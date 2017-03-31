Из-за пробок власти запретили парковку на улице возле ж/д вокзала
Пробки в Железнодорожном районе Новосибирска побудили мэрию запретить парковку на участке ул. Салтыкова-Щедрина.
Знаки «Остановка запрещена» появятся на ул. Салтыкова-Щедрина в течение ближайшего месяца — они запретят водителям останавливаться на отрезке от дома № 21 к. 1 по ул. 1905 года до дома № 8/1 по ул. Железнодорожной.
«Дорожные знаки будут установлены до 30 апреля», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, уточнив, что запрет коснется только одной стороны дороги (ближайшей к указанным домам).
В пресс-центре пояснили, что запретить остановку на этой улице мэрия решила из-за жалоб горожан. Власти предполагают, что установка знаков позволит избежать заторов и сделать дорожное движение более безопасным.
Ранее власти запретили стоянку на участке ул. Ползунова из-за того, что машины «скорой помощи» не могут проехать к городской больнице № 2.
Ольга Хмелевская
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