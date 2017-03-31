Из-за пробок власти запретили парковку на улице возле ж/д вокзала

Пробки в Железнодорожном районе Новосибирска побудили мэрию запретить парковку на участке ул. Салтыкова-Щедрина.


Власти уверены, что с появлением этих дорожных знаков движение в Железнодорожном районе станет более безопасным 
Власти уверены, что с появлением этих дорожных знаков движение в Железнодорожном районе станет более безопасным 

Знаки «Остановка запрещена» появятся на ул. Салтыкова-Щедрина в течение ближайшего месяца — они запретят водителям останавливаться на отрезке от дома № 21 к. 1 по ул. 1905 года до дома № 8/1 по ул. Железнодорожной. 


«Дорожные знаки будут установлены до 30 апреля», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, уточнив, что запрет коснется только одной стороны дороги (ближайшей к указанным домам).


В пресс-центре пояснили, что запретить остановку на этой улице мэрия решила из-за жалоб горожан. Власти предполагают, что установка знаков позволит избежать заторов и сделать дорожное движение более безопасным.


Знаки «Остановка запрещена» на этом отрезке улицы появятся в ближайший месяц
Знаки «Остановка запрещена» на этом отрезке улицы появятся в ближайший месяц


Ранее власти запретили стоянку на участке ул. Ползунова из-за того, что машины «скорой помощи» не могут проехать к городской больнице № 2.

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)

Прочтений: 755
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено