Из-за пробок власти запретили парковку на улице возле ж/д вокзала

Пробки в Железнодорожном районе Новосибирска побудили мэрию запретить парковку на участке ул. Салтыкова-Щедрина.





Власти уверены, что с появлением этих дорожных знаков движение в Железнодорожном районе станет более безопасным

Знаки «Остановка запрещена» появятся на ул. Салтыкова-Щедрина в течение ближайшего месяца — они запретят водителям останавливаться на отрезке от дома № 21 к. 1 по ул. 1905 года до дома № 8/1 по ул. Железнодорожной.







«Дорожные знаки будут установлены до 30 апреля», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, уточнив, что запрет коснется только одной стороны дороги (ближайшей к указанным домам).







В пресс-центре пояснили, что запретить остановку на этой улице мэрия решила из-за жалоб горожан. Власти предполагают, что установка знаков позволит избежать заторов и сделать дорожное движение более безопасным.





Знаки «Остановка запрещена» на этом отрезке улицы появятся в ближайший месяц





Ранее власти запретили стоянку на участке ул. Ползунова из-за того, что машины «скорой помощи» не могут проехать к городской больнице № 2.