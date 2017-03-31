В центре города открыли бесплатную выставку со снимками красивых итальянок из 60-х

«Белая галерея»
«Белая галерея»

На четвертом этаже кинотеатра «Победа» открылась «Белая галерея» — презентация нового выставочного пространства прошла 30 марта. 


Это уже второй объект, открытый для горожан в новой пристройке кинотеатра, в октябре прошлого года на ее втором этаже сдали конференц-зал на 350 человек. На третьем этаже комплекса откроют ресторан, однако сроки представители «Победы» пока не называют. 


Часть конференц-зала комплекса на 2-м этаже
Часть конференц-зала комплекса на 2-м этаже


В галерее два светлых зала. Дизайнеры украсили белые ставни на окнах орнаментом по мотивам сибирских узоров, рассказала PR-директор «Победы» Лидия Маркова. Летом из галереи можно будет выйти на балкон с видом на ул. Ленина. Присутствующий на открытии художник Александр Шуриц назвал новое выставочное пространство «лучшими залами в Новосибирске для экспозиций произведений искусства, фотографий и живописи».


Балкон с видом на ул. Ленина
Балкон с видом на ул. Ленина


Первая выставка посвящена итальянскому кино 60–70-х годов, автор портретов знаменитых актеров и снимков со съемочных площадок — итальянский фотохудожник Анджело Фронтони. Программный директор по событийному кино Анна Огородникова считает, что снимки пропитаны «атмосферой легкого флирта»: 


«Из моментов очень теплого общения художника с моделью, моментов, подсмотренных на съемках, сложилась история, которая сейчас уже признана очень важной в истории кинематографа», — говорит представитель кинотеатра.

Снимок фотографии Анджело Фронтони, на которой изображены итальянские звезды Донателла Дамиани, Федерико Феллини и Марчелло Мастрояни
Снимок фотографии Анджело Фронтони, на которой изображены итальянские звезды Донателла Дамиани, Федерико Феллини и Марчелло Мастрояни


Выставка состоит из трех экспозиций: снимки со съемочной площадки, портреты итальянских актеров и актрис. Среди них — Моника Белуччи, Софи Лорен, Клаудия Кардинале, Марчелло Мастроянни и др. 


Снимок фотографии Анджело Фронтони, на нем — актриса Стефания Сандрелли 
Снимок фотографии Анджело Фронтони, на нем — актриса Стефания Сандрелли 


Увидеть выставку можно будет только 1 апреля с 12:00 до 18:00, затем она уедет в Екатеринбург. Вход для желающих увидеть работы Фронтони — бесплатный. Какими будут следующие экспозиции и будет ли галерея продавать на них билеты, организаторы пока не уточняют. Из ближайших мероприятий «Белой галереи» — открытый урок итальянского языка 5 апреля. 


В центре города открыли бесплатную выставку со снимками красивых итальянок из 60-х (фото)


Ранее НГС писал о фестивале «Зажги синим» в кинотеатре «Победа». 

Наталья Гредина 
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