Бывший крупный чиновник пошел под суд за ущерб государству в 103 миллиона

Новосибирские следователи закончили расследовать уголовное дело в отношении бывшего главы Куйбышевского района Виктора Функа, которого обвиняют в превышении должностных полномочий.


Виктор Функ
Виктор Функ

По версии следствия, в 2007–2009 годах район получил более 120 млн руб. от государства на реконструкцию насосно-фильтровальной станции в Куйбышеве, сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.


4 апреля 2007 года глава администрации Куйбышевского района Виктор Функ передал функции заказчика ГУП «Новосибирскжилкомхоз» (позже, в 2009 году, это предприятие было преобразовано в ОАО «ГазТрансКом»). В 2007–2009 годах администрация района перечислила на его счета более 108 млн руб. Однако в положенный срок (до 31 декабря 2009 года) реконструкция не завершилась.


«Глава района Функ В.А. в нарушение законодательства не обеспечивал надлежащий контроль за проведением работ, допустил перечисления предназначенных для финансирования реконструкции денежных средств без надлежащей проверки фактически выполненных работ», — утверждают в Следственном комитете.


Позже, в 2010–2012 годах, Виктор Функ наделил ОАО «ГазТрансКом» функциями муниципального заказчика и перечислил этой компании еще более 103 млн руб. на реконструкцию той же самой насосно-фильтровальной станции. При этом чиновник снова не контролировал, насколько эффективно расходуются бюджетные деньги, выяснили следователи. Кроме того, по версии следствия, Виктор Функ знал, что рабочие реконструируют насосно-фильтровальную станцию по проекту, который не позволит подавать в город качественную воду.


«В результате <…> население города Куйбышева численностью более 42 тыс. человек <…> не обеспечено водой надлежащего качества. <…> Установленная в ходе расследования сумма материального ущерба превышает 103 млн руб.», — уточнили в СУ СКР.


Виктора Функа обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Он временно отстранен от должности главы района и остается под домашним арестом.


Уголовное дело в отношении бывшего чиновника в ближайшее время направят в суд.

Ольга Хмелевская
Фото Рамиля Ситдикова (РИА Новости)

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