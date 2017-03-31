Возле «Сибирского Молла» горит строительный кран

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Возле «Сибирского Молла» горит строительный кран (видео)

Сегодня утром в районе ТРЦ «Сибирский Молл» загорелся строительный кран, находящийся возле строящейся высотки.


Читатель прислал в редакцию НГС.НОВОСТИ фотографию, на которой видно, как полыхает строительный кран рядом со строящейся высоткой. 


Редакция НГС.НОВОСТИ выясняет обстоятельства инцидента: находился ли машинист в кабине в момент возгорания и в чем причина пожара.


Происшествия со строительной техникой в Новосибирске случаются регулярно. Так, 29 февраля 2016 года в Центральном районе строительный кран упал на жилой дом, повредил два балкона и раздавил автомобиль.




В МЧС рассказали подробности тушения пожара. Оказалось, что кабина крана находится на высоте более 50 метров. Из-за ветра пожарные не смогли потушить огонь с земли — при помощи автоколенчатого подъемника. 


«Сотрудники МЧС в полной пожарной амуниции по обычной лестнице крановщика с огнетушителями поднялись вверх на высоту и затушили горящую кабину. Затем быстро спустились, потому что была угроза падения крана — ветер сильный», — рассказали в ГУ МЧС, уточнив, что пожарные использовали пять порошковых огнетушителей. 



В пресс-службе ГУ МЧС по НСО сообщили, что уже известно, что на этом пожаре никто не погиб и не пострадал. 


Очевидцы передают, что на место приехали пожарные.


Ольга Власова
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