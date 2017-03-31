Возле «Сибирского Молла» горит строительный кран

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Сегодня утром в районе ТРЦ «Сибирский Молл» загорелся строительный кран, находящийся возле строящейся высотки.







Читатель прислал в редакцию НГС.НОВОСТИ фотографию, на которой видно, как полыхает строительный кран рядом со строящейся высоткой.





Редакция НГС.НОВОСТИ выясняет обстоятельства инцидента: находился ли машинист в кабине в момент возгорания и в чем причина пожара.





Происшествия со строительной техникой в Новосибирске случаются регулярно. Так, 29 февраля 2016 года в Центральном районе строительный кран упал на жилой дом, повредил два балкона и раздавил автомобиль.









10:46





В МЧС рассказали подробности тушения пожара. Оказалось, что кабина крана находится на высоте более 50 метров. Из-за ветра пожарные не смогли потушить огонь с земли — при помощи автоколенчатого подъемника.





«Сотрудники МЧС в полной пожарной амуниции по обычной лестнице крановщика с огнетушителями поднялись вверх на высоту и затушили горящую кабину. Затем быстро спустились, потому что была угроза падения крана — ветер сильный», — рассказали в ГУ МЧС, уточнив, что пожарные использовали пять порошковых огнетушителей.







09:51





В пресс-службе ГУ МЧС по НСО сообщили, что уже известно, что на этом пожаре никто не погиб и не пострадал.







09:18

Очевидцы передают, что на место приехали пожарные.



