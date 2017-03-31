Шесть машин за вечер проткнули колеса в огромной яме на ул. Ипподромской

Проткнутое колесо

В яме на ул. Ипподромской 6 машин за один вечер проткнули колеса.







«Вчера в 21:55 я ехала в крайнем левом ряду по ул. Ипподромской в сторону "Речного вокзала". Приблизительно в районе дома по ул. Серебренниковская, 4/3 из-за больших луж было не видно огромную яму. Я провалилась в нее и проколола колесо», — сообщила НГС.НОВОСТИ читательница по имени Анастасия.







Водители остались ждать сотрудников ГИБДД





По ее словам, рядом на аварийке стояли еще две машины с проткнутыми колесами. Не дождавшись приезда сотрудников ГИБДД, девушка уехала — ей помогли поставить запаску другие водители. «В 23:30 на этом месте стояло шесть машин с проколотыми колесами», — говорит она. Водители хотели принципиально дождаться сотрудников ГИБДД.







Новосибирцы вчера жаловались на глубокую яму и на пересечении ул. Писарева и Семьи Шамшиных. За вечер в ней пробили колеса как минимум три автомобиля.