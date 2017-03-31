Новосибирский дилер Scania задолжал налоговой десятки миллионов

Новосибирский дилер Scania задолжал налоговой десятки миллионов

В Новосибирске директор дилерской компании заплатил больше 23 млн руб. по налогам только после того, как в отношении него возбудили уголовное дело.


Следователи закрыли уголовное дело в отношении директора новосибирской компании ООО «СибТракСкан». Его подозревали в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по НСО.


По версии следствия, бизнесмен при подаче деклараций по налогам на прибыль и на добавленную стоимость вносил в них заведомо ложные сведения о расходах компании в 2012–2014 годах. Общая сумма неоплаченных налогов превысила 23 млн руб.


Следователи возбудили в отношении предпринимателя уголовное дело, однако во время расследования он полностью выплатил сумму долга, а также пени и штрафы. В СК учли, что бизнесмен раньше не привлекался к уголовной ответственности за совершение налоговых преступлений. В итоге следователь решил прекратить преследование по основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 76. 1 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим).


По информации из открытых источников, компания «Сибтракскан» — официальный дилер Scania в Новосибирске. 


Это не первый случай, когда в Новосибирске бизнесменов обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Так, по этой статье УК РФ следователи возбуждали дело в отношении бывшего гендиректора обанкротившегося новосибирского предприятия ООО «Сибирский завод ЖБИ» Ивана Малахова. Он не заплатил налоговой 68 млн руб. 

Ольга Власова
Фото Roxiller (EssentialsiStock)

Прочтений: 2533
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено