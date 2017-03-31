Новосибирский дилер Scania задолжал налоговой десятки миллионов

В Новосибирске директор дилерской компании заплатил больше 23 млн руб. по налогам только после того, как в отношении него возбудили уголовное дело.







Следователи закрыли уголовное дело в отношении директора новосибирской компании ООО «СибТракСкан». Его подозревали в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по НСО.







По версии следствия, бизнесмен при подаче деклараций по налогам на прибыль и на добавленную стоимость вносил в них заведомо ложные сведения о расходах компании в 2012–2014 годах. Общая сумма неоплаченных налогов превысила 23 млн руб.







Следователи возбудили в отношении предпринимателя уголовное дело, однако во время расследования он полностью выплатил сумму долга, а также пени и штрафы. В СК учли, что бизнесмен раньше не привлекался к уголовной ответственности за совершение налоговых преступлений. В итоге следователь решил прекратить преследование по основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 76. 1 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим).







По информации из открытых источников, компания «Сибтракскан» — официальный дилер Scania в Новосибирске.







Это не первый случай, когда в Новосибирске бизнесменов обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Так, по этой статье УК РФ следователи возбуждали дело в отношении бывшего гендиректора обанкротившегося новосибирского предприятия ООО «Сибирский завод ЖБИ» Ивана Малахова. Он не заплатил налоговой 68 млн руб.