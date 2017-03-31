Ветер оставил без света тысячи человек в Новосибирске и области

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Света нет и в некоторых домах в городе, и по области

В Новосибирске ночью остался без света почти десяток многоквартирных домов — света нет в высотках Ленинского и Калининского районов.







По данным муниципального портала «Мой Новосибирск»,





на левом берегу света нет в домах по ул. Филатова 6, 9, 10, 11, 12, 13. На правом берегу электричество отключилось в домах по ул. Тюленина, 14 и ул. Михаила Немыткина, 8/1.





Отключения помечены на портале как аварийные. Ориентировочно свет вернется в дома к 10 часам утра.







Кроме того, без света остались и тысячи человек в Новосибирской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО. Аварийное отключение произошло на подстанции «Посевная» в Черепановском районе.





«В Маслянинском, Искитимском и Черепановском районах нарушено энергоснабжение 48 населенных пунктов, где проживает 36 тыс. 660 жителей, из них 10 тыс. 998 детей», — передали в МЧС, уточнив, что нет света, в том числе, в 5 больницах, 14 школах и 6 детских садах.





На месте работают две бригады Черепановских электрических сетей, производится переподключение на резервную линию, уточнили в спасательном ведомстве.





Читатели сообщили в редакцию НГС.НОВОСТИ также об отключении света в Кудряшовском районе и селе Барышево Новосибирского района.





«Около 200 домов в поселке Приобский остаются без света уже более 12 часов. Напомню, что на улице минусовая температура и весь поселок обогревается газом. Криводановская аварийная служба, как всегда в таких случаях, отключает телефон, чтобы их не беспокоили звонками», — написал один из них.







Вчера синоптики предупредили, что в Новосибирскую область пришел холодный атмосферный фронт, а вместе с ним снег, дождь и резкое похолодание. Порывы ветра достигнут 20 м/с, уточняли в УГМС.









10:33





«Краны стоят стрелой к ветру, чтобы не опрокинуться, и только крюк качается», — читательница Наталья прислала видео, на котором видно, как пытаются не сложиться под напором ветра строительные краны.













10:27





На ул. Орджоникидзе, 32 «раздуло» кофе-киоск.





Теперь киоск выглядит почти как сломанный карточный домик









10:17





Оказывается, света сейчас нет и в селе Верх-Тула Новосибирского района. Электричество отключили вчера вечером по ул. Рабочая. «До сих пор ждем ремонтную бригаду. В течение вечера и ночи в РЭС не было информации по срокам устранения аварии», — сетует жительница Верх-Тулы Екатерина.





10:12





На станции Разъезд Иня вырвало навес со скамейкой, сообщает читатель Сергей.







«Возможно, потому что все делалось зимой, а теперь оттаяло, да еще ветер подул... А может, и ошибка в проекте. Но тогда нужно теперь сотрудникам РЖД объявления развешать, что во время ветра не стоять под навесами», — пишет мужчина.







Навес значительно накренился









10:03





Металлические листы дружно поднимаются и опускаются — дирижирует ветер. Видео Юлии Шипициной





На ул. Урицкого, 37 металлическая кровля из-за ветра отлетает и обнажает деревянные перекрытия крыши







Урицкого, 37. Фото Юлии Шипициной









09:59





В центре города с крыши 3-этажного дома по Вокзальной магистрали, 16 снесло канал вентиляции. «Отрикошетило от РЖД и упало на крыльцо», — делится читательница.









09:47





«Возле дома по ул. Фрунзе, 230 остановочный павильон и вовсе упал. Частично перекрыт подъезд к "Премьер-фитнес" и страховой компании "СоГАЗ"», — написала читательница.









09:40





Между тем в Черепановском районе электроснабжение восстановили. На месте работали семь бригад в составе 14 человек и четыре единицы техники, отчитались в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.





«Жалоб и обращений со стороны жителей Маслянинского, Искитимского и Черепановского районов не поступало», — отметили в ведомстве.





09:36





В районе ТЦ «Горский» ветер практически сорвал дорожный знак









09:27





Читательница Елена рассказала, что утром напротив администрации Октябрьского района ее сбил с ног металлический лист, сорвавшийся с рекламной конструкции.







«Я упала. Впереди шла женщина, подбежала говорит: "Думала все, убьет". Слава богу, что он [щит] полетел и ударил меня по ногам, а не по голове. Ударов сильных не получила, разве что руку ушибла немного», — рассказала Елена.









09:17





Читатели начали присылать в редакцию фотографии, на которых видно, как этой ночью посвирепствовала стихия. Например, на остановке «Метро маршала Покрышкина» ветер повредил остановочный павильон.

Остановка прилегла влево





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