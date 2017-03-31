Ветер оставил без света тысячи человек в Новосибирске и области
В Новосибирске ночью остался без света почти десяток многоквартирных домов — света нет в высотках Ленинского и Калининского районов.
По данным муниципального портала «Мой Новосибирск»,
на левом берегу света нет в домах по ул. Филатова 6, 9, 10, 11, 12, 13. На правом берегу электричество отключилось в домах по ул. Тюленина, 14 и ул. Михаила Немыткина, 8/1.
Отключения помечены на портале как аварийные. Ориентировочно свет вернется в дома к 10 часам утра.
Кроме того, без света остались и тысячи человек в Новосибирской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО. Аварийное отключение произошло на подстанции «Посевная» в Черепановском районе.
«В Маслянинском, Искитимском и Черепановском районах нарушено энергоснабжение 48 населенных пунктов, где проживает 36 тыс. 660 жителей, из них 10 тыс. 998 детей», — передали в МЧС, уточнив, что нет света, в том числе, в 5 больницах, 14 школах и 6 детских садах.
На месте работают две бригады Черепановских электрических сетей, производится переподключение на резервную линию, уточнили в спасательном ведомстве.
Читатели сообщили в редакцию НГС.НОВОСТИ также об отключении света в Кудряшовском районе и селе Барышево Новосибирского района.
«Около 200 домов в поселке Приобский остаются без света уже более 12
часов. Напомню, что на улице минусовая температура и весь поселок
обогревается газом. Криводановская аварийная служба, как всегда в таких
случаях, отключает телефон, чтобы их не беспокоили звонками», — написал один из них.
Вчера синоптики предупредили, что в Новосибирскую область пришел холодный атмосферный фронт, а вместе с ним снег, дождь и резкое похолодание. Порывы ветра достигнут 20 м/с, уточняли в УГМС.
«Краны стоят стрелой к ветру, чтобы не опрокинуться, и только крюк качается», — читательница Наталья прислала видео, на котором видно, как пытаются не сложиться под напором ветра строительные краны.
На ул. Орджоникидзе, 32 «раздуло» кофе-киоск.
Оказывается, света сейчас нет и в селе Верх-Тула Новосибирского района. Электричество отключили вчера вечером по ул. Рабочая. «До сих пор ждем ремонтную бригаду. В течение вечера и ночи в РЭС не было информации по срокам устранения аварии», — сетует жительница Верх-Тулы Екатерина.
На станции Разъезд Иня вырвало навес со скамейкой, сообщает читатель Сергей.
«Возможно, потому что все делалось зимой, а теперь оттаяло, да еще ветер подул... А может, и ошибка в проекте. Но тогда нужно теперь сотрудникам РЖД объявления развешать, что во время ветра не стоять под навесами», — пишет мужчина.
На ул. Урицкого, 37 металлическая кровля из-за ветра отлетает и обнажает деревянные перекрытия крыши
В центре города с крыши 3-этажного дома по Вокзальной магистрали, 16 снесло канал вентиляции. «Отрикошетило от РЖД и упало на крыльцо», — делится читательница.
«Возле дома по ул. Фрунзе, 230 остановочный павильон и вовсе упал. Частично перекрыт подъезд к "Премьер-фитнес" и страховой компании "СоГАЗ"», — написала читательница.
Между тем в Черепановском районе электроснабжение восстановили. На месте работали семь бригад в составе 14 человек и четыре единицы техники, отчитались в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.
«Жалоб и обращений со стороны жителей Маслянинского, Искитимского и Черепановского районов не поступало», — отметили в ведомстве.
В районе ТЦ «Горский» ветер практически сорвал дорожный знак
Читательница Елена рассказала, что утром напротив администрации Октябрьского района ее сбил с ног металлический лист, сорвавшийся с рекламной конструкции.
«Я упала. Впереди шла женщина, подбежала говорит: "Думала все, убьет". Слава богу, что он [щит] полетел и ударил меня по ногам, а не по голове. Ударов сильных не получила, разве что руку ушибла немного», — рассказала Елена.
Читатели начали присылать в редакцию фотографии, на которых видно, как этой ночью посвирепствовала стихия. Например, на остановке «Метро маршала Покрышкина» ветер повредил остановочный павильон.
Если вы увидели последствия сильного ветра, поднявшегося ночью, присылайте фотографии в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram на номер 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку на сайте «Сообщи свою новость».
Ольга Власова
Фото pixabay.com