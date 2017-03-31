В трамвае № 13 появились снимки печального солиста группы «Руки вверх»

31 марта на линию вышел трамвай № 13, в котором ночью появилась выставка фотографий солиста «Руки вверх» Сергея Жукова — именно в нем ранее прокатился знаменитый поп-певец.





Выставку смонтировали в ночь на 31 марта

Монтаж первой в истории Новосибирска фотовыставки в трамвае проходил сегодня ночью в Октябрьском трамвайном депо. Героями передвижной экспозиции стали солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков и его брат Михаил. На этих снимках они печально смотрят в окна и держатся за поручни в полупустом вагоне 13-го трамвая с номером 3009 на новосибирских улицах. В этом же вагоне и устроили выставку.







Выставку фото устроили не в экскурсионном вагоне, а в обычном 13-м трамвае





«Идея выставки пришла очень спонтанно — фотосессию мы сделали довольно давно, два года назад, и я даже не думал, что когда-нибудь эти фотографии будут украшать трамвай, тем более такой невероятно красивый», — улыбнулся автор выставки Владимир Сараев.







Перед монтажом в полночь





Сама фотосессия в 13-м трамвае тоже была случайной. По словам Владимира, он договорился с братьями Жуковыми о съемке для их совместного альбома «Засыпай», и в день фотосессии им пришла мысль сделать атмосферные снимки в общественном транспорте.







Сам Жуков назвал трамвай ретровагончиком





«Как и где именно изначально планировалась съемка, уже точно не помню. В день приезда группы пришла мысль: "А почему бы не в общественном транспорте?". Долго думать, в каком именно, не пришлось. Трамвай, романтика…», — описал Сараев. Ранее он подробно рассказал НГС.НОВОСТИ о том, как проходила необычная фотосессия и как на нее отреагировали пассажиры трамвая.







Некоторые работники ГЭТ посоветовали в следующий раз сделать фотовыставку с легендами рок-музыки





Многие друзья Владимира и поклонники Жукова были восхищены снимками, и один из приятелей предложил организовать выставку в самом трамвае. «И я подумал — почему бы нет? Это очень круто, потому что в Новосибирске не так уж много чего происходит, а это какое-никакое событие. Тем более что с 13-м трамваем, как все знают, связаны грустные истории, видимо, связанные с цифрой 13. Новости постоянно, что трамвай кого-то сбил, куда-то уехал не туда, переехал и все такое. А здесь что-то такое позитивное», — объяснил автор.











По словам Владимира, руководство трамвайного депо сразу пошло навстречу организаторам выставки. Так же отреагировал герой экспозиции — солист «Руки вверх».







«В обычной жизни я не езжу на трамвае и последний раз садился в эти кресла в студенческую пору, поэтому в тот момент нахлынула некая ностальгия, которая помогла войти в то романтичное настроение, которое вы смогли увидеть на этих фотографиях», — ранее рассказал НГС.НОВОСТИ Сергей Жуков, назвавший новосибирский трамвай «ретровагончиком».







Работники депо прониклись идеей фотосессии





Изначально фотограф планировал поместить фото в рамки, но в итоге по просьбе ГЭТ просто наклеил снимки. Также, по правилам «Горэлектротранспорта», нельзя было размещать фотографии на окнах — тогда было решено наклеить их над стеклами.







Номер трамвая — 3009





Всего фотограф распечатал 8 фотографий — 110х35 см. В монтаже он пригласил поучаствовать дежуривших ночью сотрудников ГЭТ. Трое из них согласились помочь, только удивились персонажу на снимках — один из сотрудников предложил сделать фотосессию рок-групп «Ногу свело!» или солиста «Алисы» Константина Кинчева. Сараев парировал, что хотя он и следит за творчеством группы «Руки вверх», тоже предпочитает рок и экспериментальную музыку и сам играл на гитаре в нескольких новосибирских рок-группах.







Всего на выставке 8 фотографий





Владимир Сараев подчеркнул, что сами «Руки вверх» в организации выставки ему не помогали, в том числе финансово, — «все на добровольных началах». Он добавил, что ему известно о возможных планах Жукова сделать флешмоб в трамвае № 13 в день концерта в новосибирском ЛДС — 2 апреля.







Монтаж занял около 2,5 часов





Фотографии, по планам «Горэлектротранспорта», будут висеть в трамвае около месяца.

