Новосибирские вороны осмелели и стали гнездиться в неожиданных местах

Поведение городских ворон стало более смелым





Орнитологов удивили гнезда ворон, которые начали появляться в центре Новосибирска, — обычно эти птицы избегали выводить потомство в людных и шумных местах.







«В прошлом году наблюдал гнездо у ЦУМа. В этом году вороны строят гнездо на ул. Фрунзе. Гнездиться на виду прохожих в центре густо застроенного большого города — для вороны подвиг. Кроме того, они начали строить гнезда в марте, считающемся для Сибири зимним месяцем», — рассуждает орнитолог Алексей Яновский.







По его наблюдениям, вороны, живущие в Новосибирске, эволюционируют. У них много корма и мало врагов, поэтому птицы приспосабливаются и заселяются на все более обширных городских территориях.











Кроме ворон, в городе уже можно наблюдать певчих птиц — скворцов. В конце марта они традиционно возвращаются из мест зимовки — из Молдавии и Испании.

