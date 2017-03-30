Новосибирские вороны осмелели и стали гнездиться в неожиданных местах

Поведение городских ворон стало более смелым
Поведение городских ворон стало более смелым


Орнитологов удивили гнезда ворон, которые начали появляться в центре Новосибирска, — обычно эти птицы избегали выводить потомство в людных и шумных местах.


«В прошлом году наблюдал гнездо у ЦУМа. В этом году вороны строят гнездо на ул. Фрунзе. Гнездиться на виду прохожих в центре густо застроенного большого города — для вороны подвиг. Кроме того, они начали строить гнезда в марте, считающемся для Сибири зимним месяцем», — рассуждает орнитолог Алексей Яновский.


По его наблюдениям, вороны, живущие в Новосибирске, эволюционируют. У них много корма и мало врагов, поэтому птицы приспосабливаются и заселяются на все более обширных городских территориях.



Кроме ворон, в городе уже можно наблюдать певчих птиц — скворцов. В конце марта они традиционно возвращаются из мест зимовки — из Молдавии и Испании. 

Анна Наумцева
Видео Алексея Яновского

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