Яма в центре Новосибирска оставила несколько машин без колес

От ямы пострадали несколько машин





Пострадавшее колесо

На пересечении ул. Писарева и Семьи Шамшиных в Новосибирске появилась глубокая яма — минимум три автомобиля пробили в ней колеса.







Сегодня вечером в редакцию НГС.НОВОСТИ позвонили сразу несколько новосибирских автомобилистов — все они посетовали на плохое состояние дороги на ул. Писарева. Кто-то получил боковые порезы колес, кто-то просто с возмущением наблюдал ситуацию.







«Ужасное состояние дороги. Люди домой едут массово, и минимум три машины уже без колес остались», — описал происходящее один из водителей, который порвал в этой яме сразу два колеса.







Вчера НГС.НОВОСТИ писали о ямах на участке ул. Толмачевской. Читатель прислал видео, где машины были вынуждены пропускать друг друга, чтобы проехать. Сегодня, по словам очевидца, дорогу засыпали щебнем и проезжать по ней стало значительно удобнее.





Так выглядит яма



