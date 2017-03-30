Яма в центре Новосибирска оставила несколько машин без колес

От ямы пострадали несколько машин
От ямы пострадали несколько машин


Пострадавшее колесо
Пострадавшее колесо

На пересечении ул. Писарева и Семьи Шамшиных в Новосибирске появилась глубокая яма — минимум три автомобиля пробили в ней колеса.


Сегодня вечером в редакцию НГС.НОВОСТИ позвонили сразу несколько новосибирских автомобилистов — все они посетовали на плохое состояние дороги на ул. Писарева. Кто-то получил боковые порезы колес, кто-то просто с возмущением наблюдал ситуацию.


«Ужасное состояние дороги. Люди домой едут массово, и минимум три машины уже без колес остались», — описал происходящее один из водителей, который порвал в этой яме сразу два колеса.


Вчера НГС.НОВОСТИ писали о ямах на участке ул. Толмачевской. Читатель прислал видео, где машины были вынуждены пропускать друг друга, чтобы проехать. Сегодня, по словам очевидца, дорогу засыпали щебнем и проезжать по ней стало значительно удобнее.


Так выглядит яма
Так выглядит яма


Анна Наумцева
Фото читателя НГС.НОВОСТИ

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