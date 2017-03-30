Саженцы на вокзале под Новосибирском подвязали георгиевскими ленточками

Молодые деревья подвязали георгиевскими ленточками

Жителей города Болотное в Новосибирской области смутили георгиевские ленточки, которыми подвязали молодые деревья, высаженные в центре, на привокзальной площади.







Информация об этом появилась в местном паблике «ВКонтакте». Когда точно были посажены деревья — неизвестно, но сейчас они оттаяли от снега и привлекли внимание жителей.







Саженцы на привокзальной площади





«Вот так у нас помнят и дорожат символом Победы. В центре города это выглядит словно символ нашего бескультурья... По сообщениям подписчиков, высаживали деревья члены Молодежного парламента. Призываем этих гениев выйти и убрать этот позор», — сообщает группа «Типичное Болотное» и прикладывает фотографии саженцев.







В то же время подписчики паблика восприняли этот пост неоднозначно — отдельные комментаторы не нашли в ленточках на саженцах ничего предосудительного.







Раздача георгиевских ленточек происходит в Новосибирской области перед 9 Мая уже несколько лет. В прошлом году «Дом молодежи» закупил 14 км георгиевской ленточки.