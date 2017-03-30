C лестницы у метро «Речной вокзал» отвалились ступени

Лестница на «Речном вокзале» начала разрушаться после таяния снега 
Лестница на «Речном вокзале» начала разрушаться после таяния снега 

Ступени лестницы от Коммунального моста к железнодорожной платформе Речной вокзал и одноименной станции метро начали разрушаться и «поплыли» вниз.


Фотографии опасной лестницы в редакцию НГС.НОВОСТИ прислала жительница Октябрьского района Ирина.  


«Это не первый год там происходит. В прошлом году "поплыла" вниз плита и потом она исчезла куда-то. В этом году "поплыло" 5 плит. Вот я думаю, когда они исчезнут? Правый-то пролет вообще без плит остался», — рассказала Ирина.


Читательница НГС добавила, что еще не обращалась с жалобами на разрушенную лестницу и кучи мусора на ней, поскольку не знает, кто отвечает за эту территорию — муниципалитет или железная дорога.


В прошлом году, по словам читательницы НГС, здесь была разрушена только одна плита, в этом году к ним добавилось еще 5
В прошлом году, по словам читательницы НГС, здесь была разрушена только одна плита, в этом году к ним добавилось еще 5


После весеннего потепления в Новосибирске начали разрушаться не только пешеходные, но и автомобильные дороги. Накануне НГС.НОВОСТИ сообщали о трудностях автовладельцев, которые выстраиваются в длинную очередь в попытках преодолеть огромную лужу и ямы на улице Толмачевской.

Илья Калинин
Фото предоставлено читательницей НГС.НОВОСТИ

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