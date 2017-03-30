Врачи клиники Мешалкина спасли грузного машиниста от смертельной болезни

Врачи новосибирской клиники Мешалкина вылечили 53-летнего машиниста бульдозера от смертельно опасной болезни аорты — мужчина с огромным весом перенес сложнейшую операцию и 1,5 месяца пролежал в реанимации.





Опасная болезнь заставила мужчину похудеть почти на 30 кг. На фото — пациент вместе с кардиологом Дмитрием Дорониным

Пациент Юрий Недид прилетел в Сибирский федеральный биомедицинский исследовательский центр им. академика Мешалкина из Благовещенска. Мужчине 53 года, и почти 25 лет он работал машинистом на 60-тонном бульдозере.







Пациент весом 132 кг поступил в клинику Мешалкина в крайне тяжелом состоянии — у него были серьезные нарушения ритма сердца, тяжелая митральная недостаточность и ишемическая болезнь сердца — он уже перенес инфаркт, пояснил профессор и руководитель центра хирургии аорты, коронарных и периферических артерий Александр Чернявский.







«Лет 10 обращался к кардиологам по поводу сердца — потом ничего, отпустило. Кардиологи говорили — лечиться надо. Но пока дети росли — работал, вот и доработался. У меня на работе вдруг подскочило давление. Да не то что подскочило, зашкалило за 200! Все было как в тумане.





Ребята сняли с бульдозера. Меня привезли на "скорой" — я лег в больницу, там полежал… И мне сказали оформлять квоту сюда, в Новосибирск», — вспоминает Юрий Недид.





Новосибирские врачи поставили диагноз — аортальная недостаточность и аневризма восходящего отдела аорты. Операция прошла 8 февраля и длилась 8 часов.







«Выполнена операция реимплантации аортального клапана и протезирование восходящего отдела аорты. Реимплантация — это когда свой клапан вырезают из корня аорты, а потом его имплантируют в протез. Сохранен собственный клапан, и поэтому ему не нужно будет пить препараты, разжижающие кровь, как если бы ему поставили протез искусственный», — объясняют врачи.







Мужчину не смогли вылечить в родном городе, и он прилетел в Новосибирск

Александр Чернявский отметил, что сложным для хирургов было добраться до сердца через такой вес. «Мы же стараемся сделать так, чтобы это было без кровопотери, без каких-то лишних разрезов и т.д.», — заверил профессор.







После операции пациент еще полтора месяца пролежал в реанимации. Несмотря на успешность операции, после нее у пациента возникли серьезные осложнения — тяжелая дыхательная недостаточность, требующая длительной вентиляции легких, и т.д. Также пострадали почки, объяснил врач-кардиолог центра Дмитрий Доронин.







Из-за длительного постельного режима у мужчины развилась мышечная атрофия, и он учился ходить заново.







«Работа, конечно, имеет значение [для появления заболевания], но не первостепенное. Большее влияние оказывали неконтролируемая гипертония и избыточный вес. Думаю, что сейчас займется своим здоровьем более активно и ограничит употребление калорийных напитков», — надеется кардиолог.







Сейчас мужчина уже похудел до веса в 105 кг и говорит, что сейчас чувствует себя гораздо лучше. Он признался, что на работу уже не выйдет, хотя коллеги и начальство просят вернуться. «Назад дороги нет. Буду искать что-нибудь полегче. Эта тема для меня уже закрыта. Да и супруга не пустит», — заключил Юрий Недид.







Сложнейшие операции на аорте, подобные этой, сейчас обсуждают в клинике Мешалкина на IV Сибирском аортальном симпозиуме, на который приехали специалисты из разных городов России, а также из Германии и США. Хирурги следят за параллельной трансляцией из двух операционных клиники.







В марте в Новосибирск приезжали также врачи-нейрохирурги из разных стран, чтобы вылечить пациентов с ужасными лицевыми болями и людей, перенесших инсульты.

