Глава Хакасии назвал Новосибирск «колхозом»

Женщины Хакасии в национальных костюмах
Женщины Хакасии в национальных костюмах

Губернатор Хакасии Виктор Зимин на сегодняшнем заседании кабинета министров правительства республики нелестно отозвался о Новосибирске, назвав его «колхозом» и «деревней».


«Почему-то жители Новосибирска считают, что они цивилизованнее живут. Они — колхоз и деревня. Посмотрите цифры. Мы выше стоим и по качеству машин, и по заработной плате. Есть достойный уровень заработной платы — есть достойный автомобиль и одежда. А от лучшей жизни и женщины красивее. Живут красиво там, где живут богаче. Все это знают. Красивые и умные приезжают туда, где лучше. Это же правда, поэтому Москва всегда и стягивает на себя элиту общества», — цитирует главу республики ИА «Хакасия».


Улица в Хакасии
Улица в Хакасии


Стоит отметить, что за год Новосибирск сдал свои позиции в рейтинге городов с высоким качеством жизни. В 2015 году департамент социологии Финансового университета при Правительстве РФ ставил наш город на 9-е место из 38, а в 2016 году Новосибирск оказался уже 18-м. Самым благоприятным городом стала Тюмень, а административный центр Хакасии Абакан в рейтинг вообще не вошел.

Анна Наумцева
Фото П. Зубкова (РИА Новости) (1), Александра Кряжева (РИА Новости) (2)

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