Бывший главный тренер хоккейной «Сибири» нашел новую работу

Бывший главный тренер новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Андрей Скабелка будет тренировать омскую команду.





Новым местом работы для 46-летнего Андрея Скабелки стал хоккейный клуб «Авангард»

Долгосрочный договор с Андреем Скабелкой заключил хоккейный клуб «Авангард». Скабелка стал главным тренером этой команды, сообщили в пресс-службе «Авангарда».







«Скабелка — один из самых перспективных тренеров КХЛ последних лет. С новосибирской "Сибирью" в 2015 году тренер вышел в финал Восточной конференции и завоевал по итогам сезона бронзовую медаль. Это требовательный специалист, использующий современные наработки, способный объединить команду для решения самых серьезных задач», — говорится на сайте «Авангарда».







Хоккейный клуб «Сибирь» остался без главного тренера в феврале 2017 года. Андрей Скабелка, занимавший этот пост на протяжении трех лет, покинул команду по своей инициативе из-за неудачного выступления в сезоне.







Напомним, новосибирская команда завершила сезон на 9-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Таким образом, клуб остался без серии плей-офф впервые с 2012 года.







Позже губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий назвал отставку Скабелки мужским поступком.





«Сам оценил, что не в полной мере выполнил задачи, которые стояли, и не счел возможным дальше продолжать свою миссию в роли главного тренера», — заключил губернатор.







Нового главного тренера «Сибирь» пока не нашла.