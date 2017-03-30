Столкновение двух фур погрузило магистраль на левом берегу в глухую пробку

После ДТП от одной из фур отошел контейнер
После ДТП от одной из фур отошел контейнер

На ул. Немировича-Данченко столкнулись две фуры — дорогу сковала медленная пробка.


Авария произошла в 16:30 в районе остановки «Бытовая техника». «Контейнеровоз МАЗ двигался со стороны ул. Сибиряков-Гвардейцев в сторону ул. Ватутина, КамАЗ ехал ему навстречу. Водителю МАЗа понадобилось развернуться, и он столкнулся с контейнером, который перевозил КамАЗ», — рассказали в группе «ВКонтакте» представители мобильного приложения «Автоспас».


Столкновение двух фур погрузило магистраль на левом берегу в глухую пробку (фото)


По словам аваркома, водитель МАЗа утверждает, что он дождался, когда у встречного потока загорится красный сигнал светофора, и поехал, а КамАЗ двигался на высокой скорости и проехал на красный свет. Водитель КамАЗа утверждает обратное — что он двигался на зеленый, а МАЗ его не пропустил.


Столкновение двух фур погрузило магистраль на левом берегу в глухую пробку (фото)


На месте аварии скопилась серьезная пробка. Машины едут со скоростью 10 км/ч от мужского монастыря на ул. Немировича-Данченко до остановки «Бытовая техника».


В целом по данным на 18:00 уровень пробок в городе оценивается в 7 баллов. На правом берегу сильно осложнено движение на ул. Фабричной, Вокзальной магистрали, пр. Димитрова, Красном проспекте, Октябрьской магистрали. На левом берегу сложно проехать по ул. Ватутина, ул. Петухова, ул. Станционная. Также в красный цвет на Яндекс.Картах окрашен Димитровский мост в сторону левого берега.


Сегодня утром НГС.НОВОСТИ рассказывали, что из-за таяния снега дороги в Новосибирске сильно заливает вода. Сейчас ситуация осложнилась из-за дождя.

Ольга Власова
Фото vk.com/avtospas54rus (1, 2), yandex.ru/maps/65/novosibirsk/ (3)

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