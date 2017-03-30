Три машины полиции устроили погоню за неадекватной девушкой на угнанной «Тойоте»

Водителя задержали сотрудники Росгвардии
Водителя задержали сотрудники Росгвардии


Сегодня утром жители Бердска наблюдали, как три полицейских экипажа преследовали «Тойоту Платц», за рулем которой была молодая девушка.


«Около 8:30 поступила информация от мужчины, что у него угнали автомобиль "Тойота Платц" с ул. Гаранина, вскоре эту машину заметили в Новом микрорайоне и попытались остановить сотрудники Госавтоинспекции. Водитель требование остановиться проигнорировала — как выяснилось потом, за рулем была девушка 22 лет с явными признаками алкогольного опьянения», — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирской области.


Около 9 утра к задержанию девушки на «Тойоте» присоединились экипажи Росгвардии, был объявлен план «Перехват». На перекрестке ул. Красная Сибирь и Павлова машину удалось заблокировать.


«Девушка вела себя неадекватно, документов при себе у нее не было, зачем ей понадобилась машина, она не объяснила. От освидетельствования отказалась и была задержана», — описали ситуацию в Госавтоинспекции.


Девушке грозит штраф и административный арест.


Это уже второе на этой неделе происшествие с участием женщины за рулем. Предыдущий случай НГС.НОВОСТИ описывали 27 марта. Тогда сдававшая назад водитель «Сузуки» завалила бетонную стенку возле входа в подъезд в Заельцовском районе.

Анна Наумцева
Фото vk.com/autoberdsk

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