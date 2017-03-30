Найдена огромная картина новосибирского художника за 3 миллиона рублей

Григорий Гапонов с картиной





В одной из новосибирских художественных мастерских обнаружена картина художника Григория Ликмана «Партизанская пушка» стоимостью порядка 3 млн руб.







«Такие работы сейчас востребованы у арт-дилеров как российских, так и западных. Этой картиной заинтересовался наш краеведческий музей. Дело в том, что на ней изображена пушка, которая в музее и находится. Возможно, сюжет для картины появился у Ликмана, когда он и смотрел в музее на эту пушку», — рассказал директор аукционного дома GETART и управляющий партнер галереи «Фактор» коллекционер Григорий Гапонов. Он уточнил, что на сегодня это художественное полотно оценивается в сумму порядка 40–50 тыс. долл.







Огромная картина «Партизанская пушка» (размеры полотна — 124x240 см) создавалась новосибирским художником Григорием Ликманом с 1967-го по 1983 год. Последний раз «Партизанскую пушку» показывали публике в 1984 году.





Ликман 16 лет совершенствовал композицию работы, в которую добавлялись фигуры партизан и менялся передний план. После смерти художника в 1991 году некоторые его работы, в том числе эта, таинственным образом исчезли из его мастерской.







Одна из уникальных для Новосибирска картин Григория Ликмана — карандашный портрет молодого Арнольда Каца, находится в частной коллекции известного российского дирижера и альтиста Юрия Башмета.