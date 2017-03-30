Новосибирский полицейский отказался от взятки в 15 тысяч

В Новосибирске начинается суд над индивидуальным предпринимателем, который попытался дать полицейскому взятку в машине.





По версии следствия, 11 января 2017 года оперуполномоченные из отдела полиции № 8 «Кировский» выяснили, что торгующий продуктами индивидуальный предприниматель нарушает правила продажи алкоголя.





Полицейские позвали нарушителя в машину оперуполномоченного, чтобы составить протокол по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции). Об этом сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Новосибирска.







Бизнесмен испугался штрафа и того, что полицейские заберут у него алкоголь, и решил дать оперуполномоченному взятку — 15 тыс. руб.





Деньги он положил между передними сиденьями рядом с рычагом переключения передач. Однако оперуполномоченный отказался взять эти деньги, отмечают в суде.







Теперь предприниматель пойдет под суд — его обвиняют в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). В Кировский районный суд уголовное дело поступило 29 марта.





Несколькими днями ранее Заельцовский районный суд вынес приговор экс-преподавателю Сибирского государственного университета путей сообщения, которая набрала у студентов-заочников взяток на 260 тыс. руб.