«Аэрофлот» открыл продажу билетов на море за 6 тысяч

Цена льготного билета из Новосибирска во Владивосток — 5 тыс. 900 руб.
Цена льготного билета из Новосибирска во Владивосток — 5 тыс. 900 руб.

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов по субсидируемым тарифам на рейсы из Новосибирска во Владивосток.


«Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), а также инвалиды первой группы, инвалиды с детства второй и третьей группы, сопровождающие инвалида первой группы или ребенка-инвалида», — рассказали в департаменте общественных связей авиакомпании.
 

В «Аэрофлоте» уточнили, что стоимость билета из Новосибирска во Владивосток с учетом такс и сборов составит 5 тыс. 900 руб. При этом слетать на Дальний Восток нужно будет с 1 апреля по 31 октября.


Также по льготной цене у «Аэрофлота» можно приобрести билет на рейс из Хабаровска в Новосибирск. За него нужно будет отдать 5 тыс. 700 руб.


На сайте перевозчика билеты на эти рейсы значительно выше. Например, улететь 22 мая из Новосибирска во Владивосток можно за 14 тыс. 500 руб. Из Хабаровска в Новосибирск можно улететь по такой же цене на рейсе «Авроры» — «дочки» группы «Аэрофлот».


Ранее предварительное бронирование на льготные авиабилеты в Сибирь и на Дальний Восток открыла S7 Airlines.


В частности, размер субсидированного тарифа в одну сторону составляет из Новосибирска во Владивосток 5900 руб., в Магадан — 6500 руб., Мирный — 4500 руб. Всего же в 2017 году в программе субсидирования участвуют рейсы S7 Airlines из Новосибирска во Владивосток, Магадан, Мирный, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Якутск и Читу.

Ольга Власова
Фото предоставлено пресс-службой аэропорта «Толмачёво»

Прочтений: 13146
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (50)50
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено