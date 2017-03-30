«Аэрофлот» открыл продажу билетов на море за 6 тысяч

Цена льготного билета из Новосибирска во Владивосток — 5 тыс. 900 руб.



Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов по субсидируемым тарифам на рейсы из Новосибирска во Владивосток.







«Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), а также инвалиды первой группы, инвалиды с детства второй и третьей группы, сопровождающие инвалида первой группы или ребенка-инвалида», — рассказали в департаменте общественных связей авиакомпании.



В «Аэрофлоте» уточнили, что стоимость билета из Новосибирска во Владивосток с учетом такс и сборов составит 5 тыс. 900 руб. При этом слетать на Дальний Восток нужно будет с 1 апреля по 31 октября.





Также по льготной цене у «Аэрофлота» можно приобрести билет на рейс из Хабаровска в Новосибирск. За него нужно будет отдать 5 тыс. 700 руб.





На сайте перевозчика билеты на эти рейсы значительно выше. Например, улететь 22 мая из Новосибирска во Владивосток можно за 14 тыс. 500 руб. Из Хабаровска в Новосибирск можно улететь по такой же цене на рейсе «Авроры» — «дочки» группы «Аэрофлот».





Ранее предварительное бронирование на льготные авиабилеты в Сибирь и на Дальний Восток открыла S7 Airlines.





В частности, размер субсидированного тарифа в одну сторону составляет из Новосибирска во Владивосток 5900 руб., в Магадан — 6500 руб., Мирный — 4500 руб. Всего же в 2017 году в программе субсидирования участвуют рейсы S7 Airlines из Новосибирска во Владивосток, Магадан, Мирный, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Якутск и Читу.