Талая вода со снегоотвала заливает дома в Первомайке
На ул. Твардовского в Первомайском районе Новосибирска начали таять кучи снега и затопили дачи в садовом товариществе «Огонек».
Один из дачников Сергей Алексеев обратился сегодня в редакцию НГС и прислал фотографии дороги, ведущей к дачам.
«В начале весны к территории бывшего завода ЖБИ начали интенсивно свозить снег. На все обращения дачников в администрацию Первомайского района никаких действий предпринято не было. Снег и ныне там. Только теперь он начал таять — пройти по дороге к дачам невозможно, вода подошла к дачным домикам. На своем участке был вчера, сфотографировать не успел, но увидел, что под дом, в подпол течет вода», — рассказал Сергей.
По его словам, в зоне потопа оказался не только его дом, но и еще 4 участка.
НГС.НОВОСТИ обратились за комментарием в пресс-центр мэрии, специалисты обещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.
Таяние снега стало проблемой не только для дач Первомайского района. Читатели НГС.НОВОСТИ пожаловались на дороги в поселке Гвардейском и у Димитровского моста, которые ушли под воду.
Анна Наумцева
Фото Сергея Алексеева