Талая вода со снегоотвала заливает дома в Первомайке

Так выглядит дорога к дачам

На ул. Твардовского в Первомайском районе Новосибирска начали таять кучи снега и затопили дачи в садовом товариществе «Огонек».







Один из дачников Сергей Алексеев обратился сегодня в редакцию НГС и прислал фотографии дороги, ведущей к дачам.







«В начале весны к территории бывшего завода ЖБИ начали интенсивно свозить снег. На все обращения дачников в администрацию Первомайского района никаких действий предпринято не было. Снег и ныне там. Только теперь он начал таять — пройти по дороге к дачам невозможно, вода подошла к дачным домикам. На своем участке был вчера, сфотографировать не успел, но увидел, что под дом, в подпол течет вода», — рассказал Сергей.



Кучи снега у ЖБИ





По его словам, в зоне потопа оказался не только его дом, но и еще 4 участка.







НГС.НОВОСТИ обратились за комментарием в пресс-центр мэрии, специалисты обещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.







Таяние снега стало проблемой не только для дач Первомайского района. Читатели НГС.НОВОСТИ пожаловались на дороги в поселке Гвардейском и у Димитровского моста, которые ушли под воду.