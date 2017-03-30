Доллар скатился до показателей июля 2015 года

30 марта во время торгов на Московской бирже курс доллара обновил минимум, который был в середине июля 2015 года.







Сегодня во время торгов на минимуме доллар опустился до показателя в 56,31 руб. В последний раз валюта достигла дна 13 июля 2015 года. В тот день минимальное значение доллара достигало 56,33 руб.







«Укрепление рубля к доллару и евро связано с продолжающимся повышением цен на нефть», — объясняют «Ведомости».







На момент публикации доллар на бирже стоил 56,39 руб. (–0,22 руб. к закрытию торгов 29 марта), а евро — 60,53 (–0,38 руб.)







По информации НГС.БИЗНЕС, купить доллар в новосибирских банках можно по цене от 56,6 руб. до 58,5 руб., а евро — от 60,87 руб. до 62,5 руб.







Впервые в этом году доллар обновил минимум в январе — тогда его курс опустился ниже 59 руб. впервые за полтора года.