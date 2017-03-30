Мужчина приехал в Новосибирск с самодельными синими лыжами и пропал

Валерий Меркушев
Валерий Меркушев

В Новосибирске пропал 62-летний Валерий Меркушев, который приехал из Кировской области в гости к друзьям.


«Лыжи были с собой, причем лыжи были из трех пар соединены — одна лыжина была из трех лыж. По всей видимости, в лес собирался. Он приехал в поезде 21 февраля, разговаривал с попутчиками: говорил, что в НСО в Чулым собирается якобы к какому-то другу», — рассказал НГС.НОВОСТИ старший оперуполномоченный линейного отдела полиции на станции Новосибирск-Главный Олег Ветров. Также Ветров пояснил, что родственники Меркушева не знают о существовании его друзей в Чулыме.


Мужчина приехал на поезде «Москва – Хабаровск» — он целенаправленно ехал в Новосибирск, сюда он купил билет из Кирова. «Проводник говорит, что он вышел на станции Новосибирск-Главный, последнее его местонахождение — перрон станции. В каком он дальше направлении пошел — нам неизвестно», — добавил Ветров.


Он пояснил, что новосибирские полицейские получили ориентировку с возрастом только вчера. «Больше месяца прошло — у нас ни на вокзале, ни на пригородном вокзале видео не сохранилось», — объяснил оперуполномоченный.


С собой у пропавшего были лыжи
С собой у пропавшего были лыжи


В пресс-службе УТ МВД по СФО передали, что Меркушев — житель деревни Татары Кирово-Чепецкого района Кировской области.


«Приметы: рост 168 см, среднего телосложения, шея короткая, волосы темные, глаза голубые. Был одет: серая вязаная шапочка, камуфляж зеленого цвета, белая рубашка на меху. При себе имел нож, синие лыжи», — сообщает пресс-служба транспортной полиции.


Всех, кто знает что-либо о местонахождении Валерия Меркушева, полиция просит сообщить по телефонам: 8 (383) 222-76-51, 229-34-00, 229-34-30, 8-913-015-64-14.


В районе новосибирского вокзала не первый раз пропадают люди. В прошлом году НГС рассказывал об исчезновении таксиста на «Ладе Приоре».

Елена Громкова
Фото предоставлены пресс-службой УТ МВД по СФО

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