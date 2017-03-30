Водитель «Тойоты» припарковался в глубине Нарымского сквера

Иномарка аккуратно припаркована на краю пешеходной аллеи
Иномарка аккуратно припаркована на краю пешеходной аллеи

В Новосибирске утром иномарку припарковали прямо на аллее Нарымского сквера.


Читатель прислал в редакцию НГС.НОВОСТИ фотографию, на которой видно, как машина припаркована на аллее Нарымского сквера. Мужчина рассказал, что сделал снимок сегодня в 10:00. «Гулял с собакой и сфотографировал. Живу рядом, но первый раз вижу такое», — пояснил читатель.


Водитель «Тойоты» припарковался в глубине Нарымского сквера (фото)


Новосибирцы нередко паркуют машины самым неожиданным образом или в неподходящих для этого местах. Например, прошедшей зимой водитель внедорожника припарковал автомобиль на полутораметровом сугробе.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru - давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Ольга Власова
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