В Новосибирске снимают фантастику про украденный в Хэллоуин возраст

Новый фантастический фильм Дмитриева — второй с детьми в главных ролях
Новый фантастический фильм Дмитриева — второй с детьми в главных ролях


Сегодня в Новосибирске начались съемки нового фантастического фильма с рабочим названием «Время Иниго Морено» новосибирского режиссера Филиппа Дмитриева.


«В Хэллоуин одноклассницы устраивают ночное гадание, пригласив для компании новую школьную подругу Катю, о которой ничего толком не знают. Катя обещает собравшимся настоящее колдовство. Вместо того, чтобы показать будущее, она превращает всех в маленьких детей, которые обнаруживают, что теперь их личное время движется вспять, и они обречены на быстрое исчезновение. Такой Бенджамин Баттон… Девочки пускаются на розыски Кати, которая, как выяснилось, забрала их годы и стала взрослой успешной женщиной», — описал сюжет Филипп Дмитриев, уточнив, что это будет игровой короткометражный фильм, больше предназначенный для кинофестивалей.


«Время Иниго Морено» (рабочее название) станет игровым 20-минутным фильмом, который прежде всего снимается для фестивального проката
«Время Иниго Морено» (рабочее название) станет игровым 20-минутным фильмом, который прежде всего снимается для фестивального проката


По словам режиссера, самым сложным было найти на главные роли 5 пар примерно похожих детей разного возраста, и чтобы они в кадре еще могли что-то сыграть. По сюжету главные герои помолодели с 11–18 лет до 6–13. На поиск таких пар ушел месяц.


«Новый год не наступит никогда» — полнометражный фильм новосибирского режиссера, снимавшийся этой зимой, с бюджетом около 500 тыс. руб.
«Новый год не наступит никогда» — полнометражный фильм новосибирского режиссера, снимавшийся этой зимой, с бюджетом около 500 тыс. руб.


«В новом фильме с детьми мы пытаемся поднять серьезные проблемы: жизни и смерти, ценности возраста, на что человек способен, чтобы выжить и т.д. Это будет драма, снятая в мрачных тонах», — уточнил Дмитриев.


Фильм «Новый год не наступит никогда» планируется представить на закрытом показе уже в мае, а в широкий прокат он выйдет не ранее осени
Фильм «Новый год не наступит никогда» планируется представить на закрытом показе уже в мае, а в широкий прокат он выйдет не ранее осени


В январе НГС.НОВОСТИ рассказали о начале съемок режиссером Дмитриевым фантастической комедии «Новый год не наступит никогда». Как пояснил режиссер, этот фильм уже находится на стадии монтажа и примерно к маю будет завершен окончательно.

Илья Калинин
Фото предоставлены Филиппом Дмитриевым (1, 2), автора (3, 4)

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