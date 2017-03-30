В Новосибирске снимают фантастику про украденный в Хэллоуин возраст
Сегодня в Новосибирске начались съемки нового фантастического фильма с рабочим названием «Время Иниго Морено» новосибирского режиссера Филиппа Дмитриева.
«В Хэллоуин одноклассницы устраивают ночное гадание, пригласив для компании новую школьную подругу Катю, о которой ничего толком не знают. Катя обещает собравшимся настоящее колдовство. Вместо того, чтобы показать будущее, она превращает всех в маленьких детей, которые обнаруживают, что теперь их личное время движется вспять, и они обречены на быстрое исчезновение. Такой Бенджамин Баттон… Девочки пускаются на розыски Кати, которая, как выяснилось, забрала их годы и стала взрослой успешной женщиной», — описал сюжет Филипп Дмитриев, уточнив, что это будет игровой короткометражный фильм, больше предназначенный для кинофестивалей.
По словам режиссера, самым сложным было найти на главные роли 5 пар примерно похожих детей разного возраста, и чтобы они в кадре еще могли что-то сыграть. По сюжету главные герои помолодели с 11–18 лет до 6–13. На поиск таких пар ушел месяц.
«В новом фильме с детьми мы пытаемся поднять серьезные проблемы: жизни и смерти, ценности возраста, на что человек способен, чтобы выжить и т.д. Это будет драма, снятая в мрачных тонах», — уточнил Дмитриев.
В январе НГС.НОВОСТИ рассказали о начале съемок режиссером Дмитриевым фантастической комедии «Новый год не наступит никогда». Как пояснил режиссер, этот фильм уже находится на стадии монтажа и примерно к маю будет завершен окончательно.
Илья Калинин
Фото предоставлены Филиппом Дмитриевым (1, 2), автора (3, 4)