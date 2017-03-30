В Новосибирск прилетели певчие птицы из Италии

Скворец обыкновенный

Перелетные птицы продолжают возвращаться в Новосибирск из мест зимовки — на днях прилетели скворцы и белошапочные овсянки.







Сегодня корреспондент НГС.НОВОСТИ заметила скворца в Академгородке. Орнитолог Алексей Яновский подтвердил: первые скворцы уже появились в городе. «28 марта — стабильный срок появления скворцов в наших краях. Хотя в этом году в большинстве своем они могут задерживаться, потому что в Северном Казахстане, в Астане еще холодно. А там проходят летные пути», — рассказал специалист.







Белошапочная овсянка

По словам Алексея Яновского, скворцы распространены повсеместно, эти птицы предпочитают селиться на дуплистых деревьях — осинах, соснах и березах. «В последние десятилетия скворцов было совсем немного, сложно объяснить почему. Потому что в той же Москве, в средней полосе России снижения популяции не замечено. Тенденция к восстановлению численности скворцов в Сибири наметилась пару лет назад», — рассуждает орнитолог.







Скворцы зимуют в Молдавии и Италии, там их считают вредными птицами. «Скворцы портят виноградники, возможно, их стало меньше как раз потому, что птиц травят», — предположил Алексей Яновский.







Он добавил, что также в черте города уже можно увидеть белых трясогузок, а в пригороде — белошапочных овсянок. «Они певчие птицы, как и скворцы. У них протяжная скрипучая трель», — пояснил орнитолог.







Также в конце марта в Новосибирск вернулись грачи, а еще раньше — большие синицы.