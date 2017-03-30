ОМОН нагрянул на рынок «Левобережный»

Сегодня утром, 30 марта, новосибирские полицейские и бойцы ОМОНа приехали на рынок «Левобережный» в поисках нелегальных мигрантов.





Наряды ОМОНа приехали на рынок в десятом часу утра

«ОМОН прибыл на "Левобережный" рынок в 9:40, их было очень много — человек 50 в сопровождении полиции», — описал ситуацию очевидец в переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в соцсети «ВКонтакте».







По словам очевидца, примерно в 11:00 правоохранители уехали с рынка и увезли с собой «почти полный автобус гастарбайтеров».







В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что на рынке «Левобережный» проходили «профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства». О результатах рейда в полиции пообещали сообщить позже.





В пресс-службе Сибирского округа войск нацгвардии РФ подтвердили, что сотрудники ведомства сегодня «оказывали силовую поддержку» полиции.





Как ранее сообщали статистики, из-за потока мигрантов в 2016 году население Новосибирской области заметно выросло. Всего в Новосибирскую область за год переехало 22 360 иностранцев, в основном это мигранты из стран СНГ.