На Ипподромской начали строить четырехэтажный ресторан





Уже существующее, но несданное здание по соседству — проект другого застройщика. Фото Стаса Соколова







Здание появится на перекрестке ул. Ипподромской и Кропоткина в Новосибирске.







Новый объект будет возведен рядом с уже существующей двухэтажной постройкой напротив ТЦ «Континент» (на другой стороне ул. Ипподромской), однако будет размещен ближе к ул. Кропоткина. Как явствует из разрешения на строительство, общая площадь здания составит 2200 кв. м. Интересно, что еще в прошлом году объект на этом месте должен был быть двухэтажным, а площадь — почти вдвое меньше.







Пока работы на месте будущего ресторана находятся на стадии закладки фундамента. Фото Стаса Соколова







Необычным в этом объекте является то, что его предназначение определено как «ресторан» (а не торговый или офисный комплекс). На сегодняшний день в Новосибирске работает только один исключительно ресторанный комплекс — Stone House на Красном проспекте, 37. Другие объекты коммерческой недвижимости такого размера, как правило, сочетают как торговых, так и ресторанных операторов. Например, в БЦ «Бутон» на Красном проспекте, 17 кроме пяти ресторанов работают еще магазин сотовой связи, школа английского языка и салон красоты.







Так должно выглядеть здание ресторана после ввода в эксплуатацию







Застройщиком объекта значится не компания, а физическое лицо — Юлия Прушинская. Как уточнила застройщик, здание будет иметь три полноценных этажа и один цокольный. По периметру здания планируется произвести озеленение, посадить вечнозеленые кустарники и голубые ели. Также застройщик обещает организовать «пешеходные дорожки рядом с рестораном, поскольку до строительства территория была не ухожена».







Какой конкретно ресторан (или рестораны) разместится в здании, пока непонятно.





«Арендаторы еще неизвестны. Пока занимаемся вплотную строительством, чтобы сроки не затягивать и поскорее объект сдать», — сообщила Юлия Прушинская. Строительство планируется завершить в 2017–2018 годах.







Перекресток ул. Ипподромской и Кропоткина может считаться одним из городских лидеров по концентрации торгово-сервисных комплексов. Здесь уже работают: «Мегас», «Континент», ТЦ «Плехановский», бизнес-центр на Кропоткина (где нижние этажи тоже отданы под торговлю) и т.д.

