На Ипподромской начали строить четырехэтажный ресторан


Уже существующее, но несданное здание по соседству — проект другого застройщика. Фото Стаса Соколова
Уже существующее, но несданное здание по соседству — проект другого застройщика. Фото Стаса Соколова


Здание появится на перекрестке ул. Ипподромской и Кропоткина в Новосибирске.


Новый объект будет возведен рядом с уже существующей двухэтажной постройкой напротив ТЦ «Континент» (на другой стороне ул. Ипподромской), однако будет размещен ближе к ул. Кропоткина. Как явствует из разрешения на строительство, общая площадь здания составит 2200 кв. м. Интересно, что еще в прошлом году объект на этом месте должен был быть двухэтажным, а площадь — почти вдвое меньше.


Пока работы на месте будущего ресторана находятся на стадии закладки фундамента. Фото Стаса Соколова
Пока работы на месте будущего ресторана находятся на стадии закладки фундамента. Фото Стаса Соколова


Необычным в этом объекте является то, что его предназначение определено как «ресторан» (а не торговый или офисный комплекс). На сегодняшний день в Новосибирске работает только один исключительно ресторанный комплекс — Stone House на Красном проспекте, 37. Другие объекты коммерческой недвижимости такого размера, как правило, сочетают как торговых, так и ресторанных операторов. Например, в БЦ «Бутон» на Красном проспекте, 17 кроме пяти ресторанов работают еще магазин сотовой связи, школа английского языка и салон красоты.


Так должно выглядеть здание ресторана после ввода в эксплуатацию
Так должно выглядеть здание ресторана после ввода в эксплуатацию


Застройщиком объекта значится не компания, а физическое лицо — Юлия Прушинская. Как уточнила застройщик, здание будет иметь три полноценных этажа и один цокольный. По периметру здания планируется произвести озеленение, посадить вечнозеленые кустарники и голубые ели. Также застройщик обещает организовать «пешеходные дорожки рядом с рестораном, поскольку до строительства территория была не ухожена».


Какой конкретно ресторан (или рестораны) разместится в здании, пока непонятно.


«Арендаторы еще неизвестны. Пока занимаемся вплотную строительством, чтобы сроки не затягивать и поскорее объект сдать», — сообщила Юлия Прушинская. Строительство планируется завершить в 2017–2018 годах.


Перекресток ул. Ипподромской и Кропоткина может считаться одним из городских лидеров по концентрации торгово-сервисных комплексов. Здесь уже работают: «Мегас», «Континент», ТЦ «Плехановский», бизнес-центр на Кропоткина (где нижние этажи тоже отданы под торговлю) и т.д.

Стас Соколов
Фото автора (1, 2), предоставлено застройщиком (3)

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