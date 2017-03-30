Банк потребовал от основателя «СЛК-Моторс» миллиард

Банк потребовал от основателя «СЛК-Моторс» миллиард

Внешэкономбанк потребовал от новосибирского бизнесмена, основателя «СЛК-Моторс» и владельца завода «Бетолекс» (ООО «Сибирский строитель») Дмитрия Малахова больше 1 млрд руб.


Требование появилось в реестре сведений о банкротстве.


В связи с предстоящей продажей имущества Малахова, который признан банкротом, Внешэкономбанк заявил свои требования в 1 млрд 3,8 млн руб. Эти деньги обеспечены имуществом бизнесмена.


Банк был инвестором завода «Бетолекс» и открыл компании ООО «Сибирский строитель» три кредитных линии. В апреле 2016 года «Сибирский строитель» оказался должен банку 4,8 млрд руб., отмечается в требованиях банка.

 

1 млрд 3,8 млн руб. — это залоговая стоимость доли Малахова в «Сибирском строителе», под которую он брал кредиты у Внешэкономбанка.


Бизнесмен стал банкротом в феврале 2017 года из-за долга в 103 млн руб. перед банком «Финансовая Корпорация Открытие». После этого суд постановил реализовать имущество Малахова до 9 июля 2017 года.


По информации «СПАРК-Интерфакс», Дмитрий Малахов владеет заводом автоклавного газобетона «Бетолекс» (ООО «Сибирский строитель») на паритетных началах с бизнесменом Александром Зайцевым.


В прошлом Дмитрий Малахов также стоял у истоков компании «СЛК-Моторс», которая была крупнейшем региональным автодилером. В 2015 году закрылся дилер марки BMW — компания «АвтоСтар-Сибирь», владельцем которой также был Малахов. А годом раньше был признан банкротом еще один актив предпринимателя — дилер КIA («АвтоСтар-Азия»).

Елена Громкова
Фото из архива НГС

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