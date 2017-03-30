Клиенты крупной сети доставки суши слегли с сальмонеллезом

Около десятка новосибирцев попали за неделю в инфекционную больницу — они отравились блюдами из популярной службы доставки.







Первые пациенты, жалующиеся на боль в животе, поступили в инфекционную клиническую больницу № 1 16 марта, сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе минздрава НСО.







«В течение недели в инфекционную больницу поступило девять пациентов, которым впоследствии поставили диагноз "сальмонеллез". Все они связывали возникшее заболевание с употреблением пищи», — рассказали в минздраве.







Оказалось, что часть пациентов заказывала блюда в новосибирской службе доставки «Кушай Суши и Пиццу». Гендиректор сети Сергей Никулин пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что в компанию 17 марта пришли инспекторы Роспотребнадзора и сообщили, что к ним поступили жалобы на эту сеть питания.





Специалисты взяли образцы продуктов и анализы у сотрудников. Позже выяснилось, что мясо курицы было заражено бактериями, инфекцию подцепил и один из сотрудников цеха.





С 19 марта сеть доставки приостановила работу — на время проверки надзорного ведомства. Она должна завершиться 14 апреля.





«Сейчас все цеха проходят дезинфекцию, хотя инфекция была найдена только в цехе на левом берегу. Все сотрудники повторно сдают анализы на инфекцию. Когда пройдет дезинфекция — будут еще раз взяты анализы у сотрудников. Вся продукция будет уничтожена, не только курица. Потери [оцениваем] в 1 млн руб. — это не считая всех остальных затрат», — заявил Сергей Никулин.





Он пояснил, что мясо курицы поступило в сеть доставки с ветеринарным заключением. По словам Никулина, сеть поставки многоступенчатая —





поставщик сети доставки был четвертым в цепочке, отметил собеседник, подчеркнув, что «эта курица могла поступить в любые заведения общепита».





Сеть «Кушай Суши и Пиццу» кроме Новосибирска представлена еще в 21 городе, в том числе в соседних Красноярске, Новокузнецке, Барнауле.

