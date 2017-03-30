Девушка обмотала сумку фольгой, чтобы вынести из «Ауры» украденные лосины

Попытка украсть одежду из бутика «Остин» обернулась для девушки уголовным штрафом
Попытка украсть одежду из бутика «Остин» обернулась для девушки уголовным штрафом

Судебные приставы заставили заплатить уголовный штраф 23-летнюю модницу, которая пыталась вынести лосины и футболки из новосибирского ТРЦ «Аура».


Молодая жительница Оби попыталась украсть из бутика «Остин» одежду примерно на 5 тыс. руб. 


«Гражданка похитила модную одежду, предварительно выложив свою дамскую сумочку фольгой, чтобы похищенный товар не обнаруживался на входных детекторах. Однако незадачливый вор забыла о наличии камер видеонаблюдения, на чем и оказалась поймана», — описали ситуацию в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.


Суд приговорил ранее судимую девушку к уголовному штрафу в 7 тыс. руб. Однако заставить должницу заплатить этот штраф оказалось непросто: девушка не живет там, где прописана, поэтому судебные приставы объявили ее в розыск.


«Разыскать похитительницу лосин судебному приставу-исполнителю удалось благодаря социальной сети "ВКонтакте". Во время переписки и последовавшей за ней личной беседы до неплательщицы было доведено, что в случае нарушения сроков оплаты уголовного штрафа данный вид наказания может быть заменен на реальный срок лишения свободы», — пояснили в службе судебных приставов.


После этого девушка нашла деньги и 28 марта погасила долг, отметили в пресс-службе.


Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о мужчине, который попытался украсть одежду из «Ашана», надев ее на себя.

Ольга Хмелевская
Фото Анны Золотовой

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