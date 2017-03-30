Девушка обмотала сумку фольгой, чтобы вынести из «Ауры» украденные лосины

Попытка украсть одежду из бутика «Остин» обернулась для девушки уголовным штрафом

Судебные приставы заставили заплатить уголовный штраф 23-летнюю модницу, которая пыталась вынести лосины и футболки из новосибирского ТРЦ «Аура».





Молодая жительница Оби попыталась украсть из бутика «Остин» одежду примерно на 5 тыс. руб.





«Гражданка похитила модную одежду, предварительно выложив свою дамскую сумочку фольгой, чтобы похищенный товар не обнаруживался на входных детекторах. Однако незадачливый вор забыла о наличии камер видеонаблюдения, на чем и оказалась поймана», — описали ситуацию в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.







Суд приговорил ранее судимую девушку к уголовному штрафу в 7 тыс. руб. Однако заставить должницу заплатить этот штраф оказалось непросто: девушка не живет там, где прописана, поэтому судебные приставы объявили ее в розыск.







«Разыскать похитительницу лосин судебному приставу-исполнителю удалось благодаря социальной сети "ВКонтакте". Во время переписки и последовавшей за ней личной беседы до неплательщицы было доведено, что в случае нарушения сроков оплаты уголовного штрафа данный вид наказания может быть заменен на реальный срок лишения свободы», — пояснили в службе судебных приставов.







После этого девушка нашла деньги и 28 марта погасила долг, отметили в пресс-службе.





Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о мужчине, который попытался украсть одежду из «Ашана», надев ее на себя.