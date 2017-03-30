Глава попечительского совета ХК «Сибирь» решил добывать «арктический карбон»

Дмитрий Босов намерен заняться добычей высококачественного антрацита на Таймыре



Глава попечительского совета хоккейной «Сибири» Дмитрий Босов намерен заняться добычей «арктического карбона» на Таймырском полуострове.





Бизнесмен заявил о планах по добыче до 30 млн тонн угля и строительству двух глубоководных портов мощностью свыше 10 млн тонн в год 29 марта на Международном арктическом форуме, пишет РБК.







«По нашим планам каждый год мы сможем наращивать добычу примерно по 5 млн тонн, выйдя к 2022–2023 годам на 30 млн тонн общей добычи», — приводит издание цитату Босова.





УК «ВостокУголь» принадлежит 50 участков Таймырского угольного бассейна, Босов оценивает общий объем запасов этих месторождений более чем в 10 млрд тонн. Начать промышленную добычу на одном из этих участков — в районе поселка Диксон — «ВостокУголь» планирует уже в этом году, сообщил РБК ее гендиректор Вадим Бугаев.





Бизнесмен инвестировал в таймырские месторождения около 100 млн долл. Стоимость всего проекта оценивается в 250 млн долл., уточняет издание.





Как сообщается на сайте «ВостокУгля», разработку участка, где обнаружен «арктический карбон», ведет Арктическая горная компания, находящаяся под управлением УК «ВостокУголь».





По данным «СПАРК-Интерфакс», УК «ВостокУголь» принадлежит Дмитрию Босову и Александру Исаеву.







По информации из открытых источников, Дмитрий Босов также является президентом группы «Аллтек». В нее входит разрабатывающее месторождения угля в Искитимском районе предприятие АО «Сибирский антрацит» — один из учредителей новосибирского хоккейного клуба «Сибирь». Дмитрий Босов возглавляет попечительский совет команды.





В прошлом году НГС.НОВОСТИ писали о планах по строительству в Новосибирске нового ледового стадиона для хоккейного клуба «Сибирь» и проведения международных чемпионатов. Дмитрий Босов тогда говорил «Р-Спорту», что инвестировать в арену будет, в частности, «Сибантрацит».





Справка: «Арктический карбон» — это высококачественный антрацит, широко применяемый в энергетике, химической промышленности, металлургии.