Новосибирцы стали намного больше ездить на своих авто

За прошлый год годовой пробег новосибирских автомобилей вырос почти на треть по сравнению с 2015 годом.







Такой вывод сделали специалисты аналитического центра федеральной сети автосервисов Fit Service.







«Центр посчитал динамику роста среднего пробега автомобилей по стране и выяснил, что общий средний пробег за последний год увеличился на 20 %», — передает пресс-служба сервиса. Имеется в виду показатель, который водитель «накатал» за 1 год. Также в компании уточнили, что часть горожан из-за кризиса поставили свои машины на «прикол». Однако те, кто этого не сделал, стали по факту ездить больше.







Самый значимый рост наблюдается в Хабаровске: 34 % за год, в Москве за этот период автопробег вырос на 31 %.







Средний пробег автомобилей в Новосибирске за год увеличился на 29 %,







в Барнауле и Новокузнецке автомобили стали ездить на 18 % больше, в Омске и Томске на 17 %, в Красноярске на 16 %, а в Азове пробег вырос на 14 %. Существенный рост в других городах не наблюдается.







По мнению директора сети Fit Service Данила Соловьева, причиной роста автопробега послужило то, что россияне стали чаще путешествовать по стране на своих автомобилях.







«Стоит отметить, что автопробег вырос в тех регионах, где находятся значимые российские курорты. Самое большое увеличение — порядка 30 % — произошло в таких городах, как Хабаровск, Новосибирск и Москва. К этой цифре можно добавить нашу статистику по количеству клиентов, которые пользовались услугами автосервисов в более чем одном городе, т.е. во время поездок заезжали в разные автосервисы. В 2016 году доля таких людей выросла с 0,5 % до 5,5 % — и именно в этих городах.





Например, мы заметили, что из Москвы люди стали заезжать в Азов, а это дорога в сторону Сочи, из Хабаровска заезжали во Владивосток, когда ехали на море, из Новосибирска — в Барнаул по пути на Алтай.





Особенно это наблюдается в летний период, из чего можно сделать вывод, что люди стали чаще путешествовать на автомобилях в близлежащие российские курорты», — говорит Соловьев.







В октябре 2016 года специалисты другого аналитического сервиса «Автостат» пришли к выводу, что в Новосибирской области оживились продажи легковых автомобилей с пробегом, рынок новых машин в то же время просел на 14 %.