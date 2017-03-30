Перевозчик снизил стоимость проезда на месяц в честь дня рождения Ленина

Перевозчик снизил стоимость проезда на месяц в честь дня рождения Ленина

Стоимость проезда в новосибирской маршрутке № 399 снизилась на 10 руб. в честь дня рождения Владимира Ленина.


Читательница НГС сегодня утром заметила, что стоимость проезда на маршруте № 399, который проходит из микрорайона «Близкий» через Каменку в городской аэропорт, снизилась с 30 до 20 руб. Табличка с новой стоимостью была на маршрутке.


«Я даже уточнила, не поверила глазам своим, а водитель сказал: "да, 20"», — описала женщина.


Оказывается, что снижение цены — это временная просветительская акция, объяснили корреспонденту НГС в компании, обслуживающей маршрут. Она началась вчера, 29 марта.


«Сделали весеннюю скидку в честь дня рождения Владимира Ильича Ленина (22 апреля. — НГС.НОВОСТИ) — будет действовать до конца апреля. Сейчас готовим вывески — заказали, на дверях развесим. Потому что у нас дети не знают, кто такой Ленин и когда у него день рождения», — прокомментировал руководитель компании-перевозчика Анатолий Кожанов. Вывески на маршрутках должны появиться завтра. Кожанов добавил, что сроки акции, возможно, захватят и май, но после этого стоимость будет прежней.


Всего на маршруте № 399 ездят 22 микроавтобуса. Кожанов отметил, что он лично решил провести такую акцию, о снижении стоимости договорился с водителями на маршруте № 399, на других маршрутах Кожанова условия акции еще согласовывают.


В ноябре 2016 года стоимость на этом маршруте поднялась на 5 руб.

Елена Громкова
Фото из архива НГС

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